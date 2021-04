Mais de um milhão de idosos entrarão na fila para a vacinação contra a covid-19 com a ampliação do público-alvo da campanha já a partir da semana que vem.

O governo de São Paulo anunciou ontem que as pessoas com 67 anos, que somam 350 mil em todo o estado, começarão a ser imunizadas no dia 14 de abril, na próxima quarta-feira.

Já os idosos que têm entre 65 e 66 anos de idade poderão tomar a vacina uma semana depois, a partir de 21 de abril. A estimativa do estado é de imunizar 760 mil pessoas dessa faixa etária.

WhatsApp

O pré-cadastro das pessoas que estão aptas a se vacinar, que não é obrigatório, mas agiliza o atendimento na hora da aplicação das doses, agora pode ser feito também pelo WhatsApp.

Além das informações para o pré-cadastro, o chatbot traz o calendário de vacinação atualizado, dados do Plano São Paulo e um tira-dúvidas sobre o novo coronavírus. Para acessar, basta adicionar o número +55 11 95220-2923 à lista de contatos e enviar um “oi”.