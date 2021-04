A JBS abriu as inscrições para a edição 2021 do Programa de Trainee Jovens de Valor. Ao todo, são 15 vagas disponíveis.

A empresa procura profissionais com formação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2020, nas áreas de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, engenharia e medicina veterinária para atuar na Swift, JBS Couros e JBS Novos Negócios.

A Swift tem quatro vagas na fábrica de Andradina, em São Paulo, nas áreas de manutenção, PCP (Planejamento e Controle da Produção) e produção. Já a JBS Couros tem oportunidades nas unidades de Lins (SP), Cascavel (CE), Itumbiara (GO), Montenegro (RS) e Uberlândia (MG), nas áreas comercial e indústria.

A JBS Novos Negócios tem vagas em Lins (SP), São Paulo e Presidente Epitácio (SP) e Campo Verde (MT) nas áreas de PCP, manutenção, produção, projetos, pesquisa & desenvolvimento e administrativo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de maio. O candidato deve ter disponibilidade de mudança, pois as vagas são presenciais.

Mais informações sobre o Programa de Trainees Jovem de Valor e as instruções para inscrição estão disponíveis aqui.

Americanas prorroga Programa de Estágio

A Americanas prorrogou as inscrições para o Programa de Estágio em Loja 2021 até o dia 25 de abril.

A gigante do varejo está com vagas nos Estados de São Paulo, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.

Podem participar do processe seletivo alunos de qualquer curso de graduação, com previsão de formatura de julho a dezembro de 2021 e disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais flexíveis.

Além da bolsa-auxílio, a empresa oferece vale transporte, auxílio refeição e descontos em instituições de ensino, academias e em compras nas lojas físicas e nos sites Americanas, Submarino e Shoptime.

A inscrição deve ser feita aqui.

Beils busca profissionais

A Beils abriu oito vagas de emprego. Os contratados farão parte da equipe de vendas Latam.

As posições disponíveis são para Assistente de Vendas Latam e Vendedor Latam.

O trabalho é realizado de forma presencial, na cidade de São Paulo, e o contato com o cliente é feito por telefone e inteiramente em espanhol. Por a fluência no idioma é fundamental.

Além do salários das comissões, a empresa oferece benefícios como vale refeição, vale transporte, plano de saúde e odontológico. Também há bolsa de estudos para cursar inglês na escola.

Os interessados precisam se inscrever aqui.

Relembre a estrutura de um currículo matador:

Pixabay/Divulgação

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.