Apesar de ter apresentado avanço na média de doses aplicadas por dia, o Brasil ainda caminha lentamente no processo de vacinação contra a covid-19. No pior momento da pandemia do novo coronavírus, o país ainda está longe da meta do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de vacinar 1 milhão de brasileiros por dia já neste mês.

Essa foi a previsão dada pelo médico cardiologista quando assumiu a pasta, no mês passado. Em janeiro, com 17 dias de campanha, o país havia aplicado, em média, 148 mil doses por dia. O número subiu em fevereiro, para 159 mil. Em março, a quantia chegou a 361 mil. Agora, em abril, com cinco dias de vacinação, o número saltou para 462 mil doses aplicadas por dia, em média.

Em números absolutos, apenas pouco mais 20 milhões de brasileiros – cerca de 9% da população – tinham recebido ao menos uma dose até segunda-feira, de acordo com levantamento da UFV (Universidade Federal de Viçosa) a partir de dados do Ministério da Saúde.

A vacinação apresentou leve evolução após a pasta autorizar, no dia 22 de março, a aplicação de todas as doses disponíveis em estoque, sem a necessidade de guardar unidades para a segunda aplicação. Além disso, o governo de São Paulo entregou 22,7 milhões de doses da CoronaVac ao PNI (Plano Nacional de Imunizações) em março. Em fevereiro foram 4,8 milhões e, em janeiro, 8,7 milhões.

Aos poucos, a vacinação parece estar trilhando o caminho para a imunização da população brasileira, mas esbarra em um país continental com mais de 200 milhões de habitantes cujo o governo demorou para investir na compra de vacinas.

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) começará a entregar grandes lotes da vacina de Oxford/AstraZeneca este mês. Imunizantes da Pfizer e da Janssen só devem desembarcar em território brasileiro em maio. Diante deste cenário e correndo contra o tempo para angariar mais imunizantes, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), conversou ontem com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na tentativa de comprar doses da Sputnik V. O governo federal também pretende produzir o imunizante no Brasil.

ACELEROU UM POUCO

Vacinação no Brasil apresenta evolução, porém processo não deslancha