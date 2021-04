O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (dia 7) a abertura de pré-cadastro para vacinação contra a Covid-19 via WhatsApp.

A iniciativa fará a integração entre o site Vacina Já e o canal oficial do Governo de São Paulo no WhatsApp. O objetivo é tornar o processo mais prático e ágil.

A parceria entre as secretarias de Comunicação e da Saúde do Governo de São Paulo e o WhatsApp viabilizou o uso de um assistente virtual que oferecerá as informações necessárias para o pré-cadastro.

Além disso, o chatbot oferece informações sobre o programa de imunização estadual, incluindo o calendário de vacinação atualizado, dados sobre o Plano São Paulo e tira-dúvidas sobre o coronavírus.

Para acessar o serviço no WhatsApp, basta adicionar o número (11) 95220-2923 à lista de contatos e enviar um “oi” ou clicar no link wa.me/5511952202923?text=oi

Segundo o governo, o pré-cadastro permite uma economia de até 90% no atendimento de cada pessoa apta a se vacinar. O preenchimento do formulário não é obrigatório e não funciona como agendamento, mas contribui para evitar filas nos postos de vacinação. Até esta quarta, cerca de 4,9 milhões de pessoas já efetuaram o pré-cadastro no site.

O canal de comunicação do governo de São Paulo no WhatsApp foi desenvolvido gratuitamente pela empresa Take Blip, provedora oficial de soluções para o WhatsApp Business. O projeto também conta com o apoio da Microsoft e da Prodesp, empresa de tecnologia do Estado.

Nova faixa etária para vacinação

O governo do Estado de São Paulo anunciou também nesta quarta-feira a ampliação da faixa de vacinação contra Covid-19 para pessoas com 67 anos a partir do dia 14 de abril. Esse público, segundo o governo, chega a 350 mil pessoas.

Outra faixa de idade também foi anunciada para iniciar a fase de vacinação da primeira dose, esta última a partir do dia 21. São idosos entre 65 e 66 anos, grupo que representa no estado 760 mil pessoas.

Nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo começou a vacinar o grupo prioritário formado por trabalhadores dos serviços da área de saúde com 50 anos ou mais.

Vaja como fica a tabela de vacinação no Estado de São Paulo:

– Idosos com 65 e 66 anos – A partir do dia 21

– Idosos com 67 anos – A partir do dia 14

– Idosos com mais de 68 anos

– Idosos com mais de 69 anos ou mais;

– Pessoas com 60 anos ou mais residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas);

– Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas);

– População indígena vivendo em terras indígenas;

– Pessoas em situação de rua com mais de 60 anos (a partir de 12/02/2021);

– Trabalhadores da saúde conforme instrutivos disponíveis na página Vacina Sampa;

– Pessoas em situação de rua que estão cadastradas nos Centros de Acolhida;

– Trabalhadores que atuam no atendimento à vulneráveis nos equipamentos públicos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC);

– Profissionais que atuam no serviço funerário público e privado