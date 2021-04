Uma quadrilha fortemente armada invadiu a cidade de Mococa, no interior de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira e usaram explosivos para assaltar três agências bancárias. As informações são do G1.

As câmeras de segurança da cidade registraram entre 8 e 10 carros da quadrilha circulando pela cidade em comboio e atirando em lojas nas ruas, causando terror na cidade.

LEIA TAMBÉM:

Mercado Livre anuncia mais de 7 mil vagas de emprego no Brasil

Não houve confronto com a polícia local, mas um guarda municipal foi atingido por estilhaços e ficou ferido.

A quadrilha fugiu durante a madrugada e ninguém havia sido preso até a manhã desta quarta

A polícia não sabe informar o valor roubado dos bancos da cidade. A Polícia Federal deve investigar o assalto.

Veja imagens postadas por moradores em redes sociais:

PESSOAS DE MOCOCA ATENÇÃO!! ESTÁ TENDO UM TIROTEIO PESADO ENTÃO POR FAVOR FIQUEM EM CASA E NÃO SAIAM NA RUA POR NADA!!!#Mococa pic.twitter.com/1d8NU1Wj8Y — Nick⁷🤘 (@jimeo95) April 7, 2021

Uma hora de tiroteio aqui em Mococa. Acabou agora, por volta das 3:10, duas agências bancárias destruídas, segurança do UPA baleado e bandidos com metralhadora. Triste demais isso.. pic.twitter.com/7dufXMyLUl — 🇧🇷Camila Vergueiro🇧🇷 (@Cavergueiro) April 7, 2021

Assalto em Criciúma

Em dezembro do ano passado, uma quadrilha armada de metralhadores também invadiu a cidade de Criciúma, em Santa Catarina, tomando reféns como escudo. Usando explosivos, eles atacaram um banco local e roubaram uma grande soma de dinheiro, deixando cédulas espalhadas pela rua principal da cidade. A quadrilha fugiu em comboio sem deixar vestígios.