Mais uma vez a cidade de São Paulo tem alerta para chuva com ventos fortes no período da tarde, de acordo com dados da Climatempo.

Uma área de baixa pressão atmosférica sobre intensifica a entrada de umidade na região sudeste, colaborando para ocorrência de mais chuvas.

O dia amanhece claro, com sol e poucas nuvens. Na parte da tarde as áreas de instabilidade ganham força e chove no período da tarde. À noite o clima volta a estabilizar.

A temperatura não deve subir além da casa dos 25ºC nesta quarta. A mínima prevista é de 17ºC.