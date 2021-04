O Mercado Livre, empresa de tecnologia que oferece soluções de comércio eletrônico, conta com projeto ambicioso de expansão na América Latina. Ao todo, a empresa pretende contratar 16 mil funcionários, sendo 7,2 mil vagas a serem ocupadas somente no Brasil.

A empresa informou que busca ampliar sua rede logística na região e fortalecer as áreas de TI, serviços financeiros e de produtos que geram soluções tecnológicas.

Os novos postos de trabalho serão oferecidos a todos níveis de experiência, inclusive com oportunidades para o primeiro emprego.

A empresa busca pessoas que queiram assumir riscos, que possam trabalhar em equipe, abertas às mudanças e que possam executar suas tarefas com excelência e também se divertir.

Para conhecer todas as vagas disponíveis, bem como suas exigências, acesse o site. No mesmo endereço é possível fazer a inscrição.

Mais vagas

A Seara, empresa de alimentos, está com mais de 40 oportunidades de emprego em São Paulo.

Além da faixa salarial compatível com o mercado, todas as vagas oferecem café da manhã, benefícios de restaurante interno e seguro de vida.

As vagas podem sofrer alterações a qualquer momento, uma vez que a contratação é imediata. Confira todos os cargos disponíveis:

Ajudante de Armazém;

Vendedor Externo;

Analista Comercial;

Operador de Máquinas e Equipamentos;

Ajudante Geral;

Coordenador de Sistema de Excelência;

Analista de Trade Marketing Sênior;

Encarregado de Produção;

Analista de Pricing/ Bi Pleno;

Vendedor PI Contas Médias;

Promotor de Vendas;

Técnico Eletricista;

Supervisor de Produção;

Assistente de Logística;

Supervisor de Vendas Externas.

Se interessou por uma das vagas? Acesse o site, indique a posição almejada e cadastre seu currículo atualizado.

O atacadista Makro também está com vagas aberta em São Paulo. Confira as oportunidades abaixo:

Operador de Empilhadeira

Fiscal de Prevenção de Perdas

Assistente Visual

Operador de Televendas

Frentista

Jovem Aprendiz

Repositor

Fiscal de Estoque

Encarregado

Operador de Caixa

Conferente

Conferente de Recebimento

Recepcionista

Auxiliar DPD

Para concorrer a uma das vagas é necessário ter Ensino Médio completo, conhecimento básico em informática e disponibilidade de horários (inclusive nos finais de semana). Vivência em concorrentes é um diferencia.

O Makro oferece, além da remuneração mensal, assistência médica, odontológica, auxílio farmácia, cesta básica e seguro de vida.

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do site oficial.

Outra grande empresa que está contratando é a Riachuelo. A rede de lojas de departamento abriu 64 vagas de emprego em São Paulo, Rio de Janeiro e João Pessoa.

Os cargos são para líder de estoque, líder de vendas e merchandising, líder de patrimônio, líder de vendas (perfumaria e telefonia), líder de patrimônio e líder de atendimento.

Os benefícios são de assistência médica, plano odontológico, vale-refeição, participação nos lucros ou resultados e vale-transporte. Para se inscrever, é preciso acessar a página de inscrições da empresa.

Chances aumentam com um bom currículo

O currículo é o cartão de visitas do candidato. Por isso, o documento deve ser muito bem elaborado e chamar a atenção dos recrutadores.

Confira a estrutura de um currículo campeão:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.