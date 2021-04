O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira a ampliação da faixa de vacinação contra covid-19 para pessoas com 67 anos a partir do dia 14 de abril. Esse público, segundo o governo, chega a 350 mil pessoas.

Outra faixa de idade também foi anunciada para iniciar a fase de vacinação da primeira dose, esta última a partir do dia 21. São idosos entre 65 e 66 anos, grupo que representa no estado 760 mil pessoas.

Nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo começou a vacinar o grupo prioritário formado por trabalhadores dos serviços da área de saúde com 50 anos ou mais.

Como fica a tabela de vacinação no Estado de São Paulo:

– Idosos com 65 e 66 anos – A partir do dia 21

– Idosos com 67 anos – A partir do dia 14

– Idosos com mais de 68 anos

– Idosos com mais de 69 anos ou mais;

– Pessoas com 60 anos ou mais residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas);

– Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas);

– População indígena vivendo em terras indígenas;

– Pessoas em situação de rua com mais de 60 anos (a partir de 12/02/2021);

– Trabalhadores da saúde conforme instrutivos disponíveis na página Vacina Sampa;

– Pessoas em situação de rua que estão cadastradas nos Centros de Acolhida;

– Trabalhadores que atuam no atendimento à vulneráveis nos equipamentos públicos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC);

– Profissionais que atuam no serviço funerário público e privado

Parceria com o Whatsapp

Uma parceria com o Whatsapp vai permitir que o morador de São Paulo faça o pré-cadastro para vacinação através do aplicativo.

O objetivo é facilitar o cadastro para a população e com isso também agilizar o atendimento nos postos de vacinação em todo estado.

Para fazer o pré-cadastro pelo Whatsapp basta para acessar o número (11) 95220 – 2923.

É possível ainda fazer o cadastro diretamente no site do Vacina Já.

Covid-19

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, São Paulo já registrou 2.576.372 casos de infectados por covid-19, com 79.447 óbitos.

As ocupações de leito de UTI no estado estão em 89,8% e na Grande São Paulo, de 89%, segundo o secretário, com 12.941 pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva.

Gorinchteyn disse que os números já revelam uma queda nos números em relação à semana anterior, quando os índices de ocupação de UTIs chegavam a 92,5% no estado.

Vacina já

O número de pessoas vacinadas no estado de São Paulo chegou a 7.036.070 doses, com 5.163.957 na primeira dose e 1.872.113 com a segunda.

Onde se vacinar em São Paulo

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: de segunda a sexta, das 7h às 19h. Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde.

UBSs com sistema drive-thru

Horário: 8h às 17h

Veja aquia lista com os endereços dos postos drive-thru nas UBS’s da capital.

AMAs/UBSs Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados. Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

17 SAEs

Veja aqui a lista.

Três centros-escolas

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h

1. Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

2. Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

3. Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã



Informações também podem ser obtidas acessando o link Vacina Sampa.