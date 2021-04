A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quarta-feira (dia 7) o concurso 2200 da Lotofácil. Quem acertar as 15 dezenas leva para casa prêmio estimado no valor de R$ 4 milhões.

Veja as dezenas sorteadas:

01 – 02 – 04 – 06 – 08

09 – 10 – 11 – 13 – 14

16 – 17 – 19 – 23 – 25

No sorteio passado da Lotofácil, na última terça-feira (dia 6), três apostas dividiram o prêmio principal. Cada uma recebeu R$ 433.580,76. Duas foram feitas pelo canal eletrônico e uma vem de Teresina, no Piauí.

Além dos três sortudos, a Lotofácil pagou R$ 1.723,99 para 226 pessoas que acertaram 14 dos 15 números sorteados.

Outras 8.154 apostas que fizeram apenas treze pontos levaram para casa R$ 25 cada.

Confira o sorteio de ontem.

Sorteio da Quina

Hoje também foi dia de Quina. O concurso 5534 pode pagar R$ 2,4 milhões ao felizardo que acertar as cinco dezenas.

Veja a sequência:

17 – 32 – 41 – 58 – 69

Na terça-feira, não houve ganhadores da faixa principal e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Quarenta e nove apostadores, contudo, acertaram a quadra (quatro pontos) e cada um levou para casa R$ 8.896,61.

Além deles, 3.283 apostas acertaram três números e cada uma delas recebeu R$ 199,67.

Perdeu o último sorteio? Veja aqui.

Hoje não tem Mega-Sena

Nesta semana de Páscoa, a Mega-Sena realiza sorteios especiais. Houve um ontem e haverá outro amanhã. Hoje há um intervalo.

Ontem correu o concurso 2359. Na ocasião, nenhum apostador acertou as seis dezenas. O prêmio acumulou em R$ 22 milhões para quinta-feira.

Entretanto, 17 pessoas marcaram cinco pontos e, por isso, receberam R$ 72.013,51 cada.

Já 1.053 apostas ganharam R$ 1.660,87 por terem feito a quadra.

Confira aqui os números sorteados ontem.

Super Sete

Mais cedo, às 15h, a Caixa Econômica Federal sorteou o concurso 76 da Super Sete, a mais nova loteria.

Os números sorteados foram:

1 – 2 -3 – 7 – 1 – 9 – 7

Ninguém acertou os sete números. Assim, o concurso da próxima sexta-feira (dia 9) pode pagar R$ 5,3 milhões.

Três apostas marcaram seis pontos e receberam R$ 21.186,66.

Quem fez cinco acertos também ganhou prêmios individuais de R$ 601,32. Foi caso de 151 apostas.

Mais opções para tentar a sorte

A Caixa Econômica Federal conta com opções de jogos que vão além da Lotofácil, Quina, Mega-Sena e Super Sete.

Para obter mais informações sobre todas loterias disponíveis, como opções de jogo disponíveis, datas de sorteios, regras, valores de cada aposta entre outros, acesse o site.

Como funcionam os sorteios da Caixa?

Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal acontecem sempre no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, à tarde, apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições em decorrência à Covid-19.

Os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.