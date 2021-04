O mundo enfrenta a pandemia do século que já infectou mais de 132 milhões de pessoas. Países, assim como o Brasil, voltaram a ver parte da população incluída no mapa da fome em consequência dos efeitos da covid-19.

Mas apesar da crise que assolou o mundo em 2020, houve quem conseguisse ganhar muito dinheiro: 493 pessoas enriqueceram no ano passado o suficiente para, em 2021, entrar para o seleto grupo de bilionários organizado anualmente pela revista americana Forbes.

De acordo com a revista, em 2020, a cada 17 horas, surgiu um novo bilionário no mundo. A lista, divulgada pela publicação internacional ontem, reúne 2.755 pessoas: 86% deles viram o patrimônio ficar ainda maior no ano passado. Dentre os novatos, estão a modelo e influencer digital, a americana Kim Kardashian, e o brasileiro Guilherme Benchimol, fundador e CEO da XP Investimentos.

De acordo com a Forbes, a estreia de Kim Kardashian na lista de bilionários está ligada a suas empresas de cosméticos (KKW Beauty) e vestuários (Skims), além do dinheiro de patrocínios e reality show que comanda com outros nomes da sua família, o “Keeping Up With The Kardashians”, transmitido pelo canal de TV E!. Em outubro do ano passado, a Forbes estimava que o patrimônio da americana fosse de US$ 780 milhões, algo como R$ 4,3 bilhões pela cotação atual.

Com a população mundial em 7,8 bilhões de pessoas, os 2.755 bilionários representam 0,00035% de todas as pessoas do mundo. Juntos, valem US$ 13,1 trilhões. Os cinco mais ricos, por exemplo (Jeff Bezos, Elon Musk, Bernad Arnault, Bill Gates e Mark Zuckerber), concentram o equivalente ao PIB (Produto Interno Bruto) do estado de São Paulo. O acumulado dos cinco seria de US$ 699 bilhões, enquanto o PIB paulistano é avaliado em US$ 603 bilhões. Se fossem um país, os cinco bilionários estariam entre as primeiras 20 economias do mundo.

Falando em Brasil, os ricaços daqui começam a aparecer na lista da Forbes na 191ª posição, com Marcel Herrmann Telles, um dos acionistas controladores da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo.

Abaixo, listamos os dez primeiros colocados no mundo e no Brasil. O ranking completo pode ser conferido em forbes.com/billionaires/.

Top 10 bilionários no mundo

1. Jeff Bezos (Amazon)

US$ 177 bilhões

2. Elon Musk (Tesla)

US$ 151 bilhões

3. Bernard Arnault e família (LVMH)

US$ 150 bilhões

4. Bill Gates (Microsoft)

US$ 124 bilhões

5. Mark Zuckerberg (Facebook)

US$ 97 bilhões

6. Warren Buffet (Berkshire Hathaway)

US$ 96 bilhões

7. Larry Ellison (Oracle Corporation)

US$ 93 bilhões

8. Larry Page (Google)

US$ 91,5 bilhões

9. Sergey Brin (Google)

US$ 89 bilhões

10. Mukesh Ambani (Reliance Industries)

US$ 84,5 bilhões

Os 10 maiores bilionários do Brasil (e sua posição no ranking mundial)