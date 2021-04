Três apostadores foram os ganhadores do sorteio da Lotofácil desta terça-feira, e cada um ganhou a quantia de R$ 433.580,76. Duas apostas foram feitas pelo canal eletrônico e uma vem de Teresina, no Piauí.

Além dos 3 sortudos, a Lotofácil pagou também $ 1.723,99 para 226 apostas que acertaram 14 dos 15 números sorteados.

E não foi só, isso. Outras 8.154 apostas que fizeram apenas treze pontos levaram para casa R$ 25 cada.

Clique para ver os números do sorteio anterior.

Para o sorteio desta quarta-feira, a loteria tem um prêmio estimado em R$ 4 milhões, que serão pagos para quem acertar as 15 dezenas mágicas sorteadas pela Caixa Econômica Federal a partir das 20h.

SAIBA MAIS SOBE AS REGRAS DA LOTOFÁCIL

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria mais fácil de ganhar do Brasil, como diz o próprio nome, o apostador escolhe entre 15 e 20 números no volante, entre os 25 disponíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar 15 números, mas os acertadores de 11, 12, 13 e 14 números também são premiados. A Lotofácil tem sorteios diários de segunda-feira a sábado

Veja os preços das apostas:

quinze números – R$ 2,50

dezesseis números – R$ 40

dezessete números – R$ 340

dezoito números – R$ 2.040

dezenove números – R$ 9.690

vinte números – R$ 38.760

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Quina sorteia R$ 2,4 milhões nesta quarta-feira

Com prêmio acumulado para esta quarta-feira, a Quina vai pagar R$ 2,4 milhões para quem conseguir acertar os cinco números sorteados pela Caixa Econômica Federal.

Nesta terça, não houve ganhadores, mas quarenta e nove apostadores acertaram a quadra e cada um levou para casa R$ 8.896,61.

Além deles, 3.283 apostas acertaram 3 números e cada uma delas levou R$ 199,67

Os números sorteados nesta terça-feira foram 45, 46, 51, 53 e 73.

Sabe como apostar na Quina?

A aposta mínima na Quina custa R$ 2 e também vai até até as 19h. Assim como no caso da Lotofácil, é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. É preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher entre 5 e 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Quem acertar os cinco números ganha o prêmio principal, mas a Quina também premia quem acertar dois, três ou quatro números.

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Prêmio da Super Sete está em R$ 5,1 milhões

A Super Sete também não pagou seu prêmio principal para nenhum apostador no último sorteio, na segunda-feira, e para hoje o valor está acumulado em R$ 5,1 milhões.

Os números sorteados na última segunda-feira foram 3 – 8 – 6 – 9 – 2 – 8 – 8.

Entretanto, dois apostadores fizeram a sena (seis pontos) e cada um deles ganhou R$ 34.931,61.

Por fim, noventa e uma apostas também foram premiadas por acertarem cinco números, com R$ 1.096,75.