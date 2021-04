A Ultragaz está com vagas de emprego abertas em várias regiões do País. Ao todo, são 16 oportunidades disponíveis.

Além da remuneração, os colaboradores selecionados receberão benefícios como vale- alimentação, plano médico e odontológico, seguro de vida, participação de lucros, previdência privada, convênio com farmácia.

As principais vagas são as seguintes:

Consultor Comercial;

Analista de Performance;

Consultor Comercial Pós Vendas;

Jovem Aprendiz Administrativo;

Auxiliar Administrativo;

Supervisor de Logística;

Analista de Controladoria;

Estágio Jurídico;

Analista de Instalação;

Consultor Comercial Expansão de Rede.

A empresa procura candidatos que tenham responsabilidades com suas atividades, habilidades e sede de crescimento.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site, escolher a vaga a qual quer se candidatar e cadastrar o currículo.

SKY Brasil também tem vagas

A operadora de TV SKY Brasil também está divulgando oportunidades de trabalho.

Confira os cargos disponíveis:

Analista de Supply Chain Pleno;

Analista de Qualidade e Controle Sênior;

Especialista de Garantia de Receita;

Especialista de Produtos;

Comprador Sênior de Tecnologia;

Estatístico Sênior;

Especialista em Ciência de Dados Sênior;

Supervisor de Segurança do Trabalho;

Analista de Produtos Jr.

Os benefícios são assistência médica e odontológica, auxílio creche, auxílio estacionamento, auxílio farmácia, convênio com empresas parceiras, horário flexível, previdência privada, vale-refeição, vale-transporte, home office, vale-alimentação, entre outros.

As oportunidades estão disponíveis até que haja a contratação imediata. Portanto, todas as vagas estão sujeitas a alterações.

Os interessados devem se inscrever acessando o site, encontrar a oportunidade almejada e cadastrar currículo.

Assaí Atacadista procura colaboradores

Pixabay

As oportunidades não param por aí. O Assaí Atacadista também está contratando. As vagas são para São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia.

Veja alguns cargos anunciados:

Açougueiro;

Analista de Compras;

Analista de Controle;

Aprendiz Operador de Caixa;

Assistente de TI;

Atendente I;

Atendente II;

Auxiliar de Controle de Qualidade;

Auxiliar de Açougue;

Banco de Talentos;

Chefe Administrativo;

Chefe de Açougue;

Chefe de RH;

Nutricionista;

Operador de Loja;

Supervisor de Atendimento;

Técnico de Enfermagem do Trabalho;

Técnico de Segurança do Trabalho.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site e clicar na vaga desejada.

O Assaí Atacadista oferece remuneração compatível com o mercado, assistência médica e odontológico e uma refeitório disponível em todas as suas unidades.

Dicas para chamar atenção com o currículo

O currículo é o cartão de visitas do candidato. Por isso, o documento deve ser muito bem elaborado e chamar a atenção dos recrutadores.

Confira a estrutura de um currículo campeão:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.