A pandemia não acabou com o sonho do intercâmbio para muitos. Pelo contrário. Esta é uma boa hora para se planejar. Assim, a SEDA College, escola de idiomas irlandesa, está oferecendo bolsas de estudo para Dublin, na Irlanda.

Ao todo, são 100 bolsas integrais exclusivas a brasileiros, no valor de R$ 15 mil cada. Outras 90 oferecem descontos de até 50%. As inscrições terminam no dia 15 deste mês.

Para participar, os candidatos devem preencher formulário e realizar a inscrição no site do programa SEDA Dream. Os testes serão realizados em duas etapas – nos dias 24 e 25 de abril e 1º e 2 de maio. Na primeira os candidatos realizarão uma prova de inglês e outra de conhecimentos gerais sobre a Irlanda. Já na segunda, será aplicado um teste de lógica e outro sobre a SEDA College.

A soma de pontos nas provas de conhecimento gerais, lógica e sobre a escola equivalem ao valor do desconto. Já na avaliação de inglês a pontuação será utilizada apenas para avaliar o nível de cada aluno. Todos que concluírem as quatro provas estarão elegíveis para o programa.

No dia 5 de maio será anunciado nas redes sociais do SEDA Dream o nome dos ganhadores das bolsas integrais e parciais. E após a abertura das matrículas, também no dia 5, as vagas se encerrarão por ordem de adesão.

A taxa para participar é de R$ 97. O valor inclui três meses de acesso à plataforma do colégio, que disponibiliza cursos de inglês de todos os níveis.

Com as restrições para viagens ao exterior, em decorrência do período pandêmico, os selecionados do programa podem optar por postergar a ida em até 12 meses ou renovar essa data caso necessário. Vale lembrar também que é necessário ter idade mínima de 18 anos completos para o ingresso em outros países.