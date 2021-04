O estudante de direito Danilo Maurício Alves Xavier, de 30 anos, morreu no último sábado, na cidade de Nova América, em Goiás, após receber uma descarga elétrica pelo fone de ouvido que estava ligado ao computador.

De acordo com a esposa, Danilo estudava no quarto quando seus filhos correram para chamá-la avisando que o pai havia levado um choque. Ao chegar ao quarto, o encontrou caído, já com parada cardíaca. Os fones de ouvido estavam ao seu lado, totalmente queimados.

No momento do acidente, o irmão do estudante, que também estava no quarto, desligou o computador da tomada e retirou os fones do ouvido de Danilo.

Imediatamente ela, que é técnica de enfermagem, iniciou as manobras de primeiro socorro enquanto o cunhado chamava uma ambulância. Danilo chegou a ser levado a uma Unidade Básica de Saúde, mas não resistiu.

De acordo com a esposa, não estava chovendo no momento do acidente, nem havia raios. A perícia da Polícia Civil vai investigar o caso.