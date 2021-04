Começa nesta segunda-feira a vacinação de policiais e agentes de segurança em todo o estado de São Paulo contra a covid-19.

Nesta etapa, a secretaria de Saúde do estado espera vacinar um público de 180 mil profissionais. Professores e profissionais da educação com mais de 47 anos começam a se vacinar a partir de 12 de abril.

Na capital, os policiais podem tomar a vacina em qualquer um dos 19 pontos drive-thru, que voltaram a funcionar no final de semana.

Os grupos que fazem parte do grupo liberado para vacinação são:

– Professores e profissionais da educação – A partir do dia 12

– Policiais e agentes de segurança do estado de São Paulo

– Idosos com mais de 69 anos;

– Pessoas com 60 anos ou mais residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas);

– Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas);

– População indígena vivendo em terras indígenas;

– Pessoas em situação de rua com mais de 60 anos (a partir de 12/02/2021);

– Trabalhadores da saúde conforme instrutivos disponíveis na página Vacina Sampa;

– Pessoas em situação de rua que estão cadastradas nos Centros de Acolhida;

– Trabalhadores que atuam no atendimento à vulneráveis nos equipamentos públicos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC);

– Profissionais que atuam no serviço funerário público e privado;

Veja onde tomar a vacina da covid-19 em São Paulo:

AMAs/UBSs Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados. Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades aqui.

19 Mega Drive-Thrus

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h. Veja relação:

1) ARENA CORINTHIANS

Av. Miguel Ignácio, 2492 Curi, Portão E4

2) IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente

3) AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF

4) CLUBE HEBRAICA

Rua ibiapinopolis, 781- na parte superior do Clube

5) MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2)

6) ESTÁDIO DO MORUMBI

Av. Giovanni Gronchi, 1920 – Portão 15

7) COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413

8) PARQUE VILLA LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1025- Portão 3 – Alto de Pinheiros

9) CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania

10) SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5555 – Aricanduva – Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4 –

11) CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38

12) CLUB ATHLETICO PAULISTANO

R. Honduras, 1.400 – Jardim América

13) SHOPPING ANALIA FRANCO

Av. Reg. Feijó, 1739 – Tatuapé, São Paulo

14) HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1361 – Ipiranga

15) SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2255 – Estacionamento Subsolo, portão5 – Interlagos

16) SUBPREFEITURA DE M BOI MIRIM

Avenida Guarapiranga, 1695 – Pq Alves de Lima

17) SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 3012 – Itaim Paulista

18) MAIS SHOPPING

Rua Padre José Maria, S/N – Estacionamento G 2 Mais Shopping – Santo Amaro

19) SUBPREFEITURA DA PENHA

Rua Mandu, 451

Vacinação em SP

Até a manhã desta segunda-feira, já haviam sido vacinados 6.421.818 pessoas no Estado de São Paulo, sendo 4.801.410 com a primeira dose e 1.620.408 com a segunda.

Pré-Cadastro

A Secretária estadual de Saúde solicita que todos que vão se vacinar façam o pré-cadastro no site Vacina Já, do governo de São Paulo.

O preenchimento do pré-cadastro, de acordo com agentes de saúde, diminui em até 90% o tempo de atendimento no momento da vacinação e evita aglomerações.