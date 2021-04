Dois ciclistas que andavam de bicicleta com outros dois amigos pela avenida senador Teotônio Vilela, na Cidade Dutra, foram atropelados na manhã deste domingo.

Os amigos pedalavam tranquilamente quando dois deles foram atingidos pelo carro. Um deles, de 54 anos, ficou preso embaixo da roda traseira do carro e morreu no local. O outro, de 52 anos, foi socorrido e levado ao Pronto Socorro do Hospital Parelheiros com trauma na coluna cervical.

O motorista se submeteu a teste de bafômetro e o resultado não mostrou consumo de álcool, mas os outros dois ciclistas disseram à polícia que no momento do acidente outros dois carros passaram em alta velocidade.

A informação levou a polícia a suspeitar que os três carros faziam racha no local. A perícia técnica foi acionada para investigar a suspeita.