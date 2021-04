O governo federal se prepara para lançar nesta semana a Infra Week, uma série de leilões para concessões na área dos transportes com previsão de gerar investimentos privados na ordem dos R$ 10 bilhões.

Ao todo, deverão ser negociadas entre quarta e sexta-feira as operações de 22 aeroportos, cinco terminais portuários e a Fiol (Ferrovia de Integração Oeste-Leste), localizada na Bahia.

O Ministério da Infraestrutura prevê a geração de mais de 200 mil empregos, de forma direta e indireta, ao longo dos contratos de arrendamento e concessões.

Aeroportos

Segundo o secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, o resultado do leilão de 22 aeroportos pode representar mais de R$ 6,1 bilhões em investimentos. A sessão será realizada nesta quarta e envolve projetos de longo prazo, com concessões de até 30 anos.

Ferrovia

Na quinta, será a vez do leilão da Fiol 1, primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, entre Ilhéus e Caetité, na Bahia. A concessão do trecho de 537 quilômetros deve garantir R$ 3,3 bilhões de investimentos, sendo R$ 1,6 bilhão para a conclusão das obras. O prazo é de 35 anos.

Portos

Na sexta, haverá o arrendamento de cinco terminais portuários: quatro no Porto de Itaqui, no Maranhão, e um no Porto de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Estão previstos mais de R$ 600 milhões em melhorias nestes locais.