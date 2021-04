A rede de supermercados Carrefour está com 17 vagas de emprego abertas para São Paulo.

Entre os cargos disponíveis estão Desenvolvedor Sênior; Analista de Serviços e Parcerias Comerciais Sênior; Analista Comercial Júnior, Desenvolvedor RPA Pleno; Comprador Pleno; Analista Financeiro de Marketplace Sênior; Assistente Técnico Financeiro; Desenvolvedor Pleno; Analista de Produtos Digitais Sênior e Analista de CRM Pleno.

A maioria das vagas são efetivas, com exceção de Assistente Técnico Financeiro, que é temporária.

O Carrefour reúne operações de varejo e cash&carry, além do Banco Carrefour e sua divisão imobiliária, o Carrefour Property. Atualmente, conta com os formatos Carrefour (hipermercado), Carrefour Bairro e Carrefour Market (supermercado), Carrefour Express (varejo de proximidade), Carrefour.com (e-commerce), Atacadão (atacado e atacado de autosserviço) e Supeco (atacado de autosserviço de proximidade), além de postos de combustíveis e drogarias. São 12 mil lojas pelo mundo e 84 mil colaboradores apenas no Brasil.

Para entender o quais os pré-requisitos de cada vaga e fazer a inscrição, basta acessar o site.

Quer trabalhar na TV? Há vagas no SBT

Pixabay

A emissora de telecomunicação SBT está com vagas abertas para cargos efetivos, estagiário e aprendiz, inclusive para pessoas com deficiência. As oportunidades estão distribuídas nas cidade de Osasco, em São Paulo, e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Para cargos efetivos, há oito posições aberta em Osasco. Confira as vagas:

Analista Administrativo Junior;

Analista de Operações Comerciais Pleno Digital;

Assistente Administrativo – Exclusiva para PcD;

Assistente de Tráfego Comercial – OPEC;

Coordenador de Produto – SBT Vídeos;

Full Stack – SBT Vídeos;

Product Owner – SBT Vídeos;

Produtor de Projetos Especiais.

Além da remuneração mensal, a empresa oferece vale refeição, vale alimentação, vale transporte, Gympass, assistência médica e odontológica, previdência privada, seguro de vida, auxílio creche, entre outros benefícios.

Para fazer a inscrição é preciso acessar o site.

Ainda em São Paulo, há vagas para jovem aprendiz. O programa é voltado para estudantes de 14 a 24 anos. A carga horária de trabalho é de 4 a 6 horas diárias.

Podem participar moradores da região de Osasco.

As inscrições são feitas no site de vagas do SBT.

As vagas de estágio são para Porto Alegre. Podem participar do processo seletivo estudantes com domínio da ferramenta PowerPoint para realização de apresentações e alunos de Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Marketing, Administração com ênfase em marketing ou áreas afins a partir do 4ª semestre. A empresa procura pessoas organizadas e comprometidas com prazos e com boa comunicação verbal e escrita.

As inscrições são feitas pelo site de carreiras da empresa.

Mais oportunidades

A Recovery, empresa de recuperação de crédito, também está recrutando. Ao todo, são19 vagas de trabalho abertas, incluindo três de estágio.

As oportunidades são para as funções de Gerente de Infraestrutura e Banco de Dados; Coordenador de Sistemas (Chapter Leader do time de Engenharia de Sofware); Especialista de Infraestrutura; dois Especialistas de Pricing; Especialista de Inteligência de Mercado; Engenheiro de Dados SR (Sustentação e desenvolvimento de Projetos da área de BI); Analista de Analytics Sr; Analista de Growth Sr; dois Analistas de Desenvolvimento Sr; Analista de Controles Internos Jr; Analista de Pricing Jr; Estagiário de Analytics (Políticas); Estágio de TI (Infraestrutura); e Estágio de Recuperação de Crédito Ajuizados.

Todas as vagas oferecem benefícios de participação nos lucros ou resultados, assistência médica e odontológica, programa de incentivo à educação, auxílio academia, convênio com empresas parceiras, desconto em produtos, seguro de vida, vale refeição e vale transporte, e auxílio creche para as mães.

O candidato pode morar em qualquer lugar do Brasil, já que a empresa está atuando no modelo home office. Quando a pandemia estiver controlada, os funcionários terão a opção de trabalhar no escritório apenas no dia que quiserem, com 100% de flexibilidade.

As inscrições para as vagas podem ser feitas pelo site.