A Polícia Civil flagrou cerca de 100 pessoas em uma adega, na noite do último domingo (dia 4), na Avenida São Miguel, na Vila Jacuí, Zona Leste de São Paulo. Oito pessoas que participavam da aglomeração foram conduzidas à delegacia e autuadas.

A ação foi deflagrada pelo Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos), do Departamento de Operações Especiais de Polícia (Dope), em apoio ao comitê criado pelo governo para reforçar a fiscalização do cumprimento das medidas restritivas contra a pandemia, com o intuito de acabar com aglomerações.

No local, as equipes flagraram 97 pessoas desrespeitando o distanciamento social, sendo que a maioria não usava máscara de proteção. Havia mesas, bebidas alcóolicas, narguilés de uso coletivo e músicas executadas por um DJ.

Participaram da ação agentes da Vigilância Sanitária e da Prefeitura, que realizaram as respectivas autuações.

A polícia apreendeu equipamentos de som, duas máquinas de cartão e um simulacro de arma de fogo.

A ocorrência que diz respeito à aglomeração foi encaminhada para o Jecrim (Juizado Especial Criminal).