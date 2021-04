O prêmio principal da Mega-Sena não saiu para ninguém no sorteio deste sábado e o valor voltou a acumular, agora para o sorteio da próxima quarta-feira.

De acordo com estimativa da Caixa, o acertador da Mega-Sena na quarta vai levar para casa R$ 8 milhões.

Sessenta e seis apostas chegaram muito perto do prêmio principal, elas fizeram a quina e cada uma ganhou R$ 23.700,03.

Apostadores que acertaram a quadra também receberam prêmio da Mega-Sena. Foram 3.627 apostas e cada uma ganhou R$ 616,09.

REGRAS DA MEGA-SENA

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria com os maiores prêmios do Brasil, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos a quem acertar 5 ou 4 números.

Veja os preços das apostas:

seis número – R$ 4,50

sete – R$ 31,50

oito – R$ 126

nove – R$ 378

dez – R$ 945

Onze – R$ 2.079

Doze – R$ 4.158

Treze – R$ 7.722

Quatorze – R$ 13.513,50

Quinze – R$ 22.522,50

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

QUE HORAS SAI O RESULTADO

Porém, a dúvida de muitos apostadores é sempre em relação ao horário de divulgação das dezenas sorteadas. A única informação divulgada pela Caixa Econômica Federal é em relação ao horário do início dos sorteios, sempre às 20h no Terminal Rodoviário do Tietê, zona norte de São Paulo.

E como ficar sabendo o mais rápido possível? O Metro World News acompanha o sorteio ao vivo e divulga um link com os números de todas as loterias nesta página imediatamente.

Lotomania também acumula para sorteio de terça-feira

A Lotomania também acumulou para o sorteio da próxima terça-feira, quando o apostador que acertar as 20 dezenas pode levar para casa R$ 4,7 milhões, de acordo com estimativas da Caixa Econômica Federal.

No sorteio deste sábado, quatro pessoas chegaram bem perto de abocanhar o prêmio principal. Eles acertaram 19 pontos e cada um ganhou R$ 64.719,85.

A Lotomania pagou ainda R$ 2.528,12 para 64 apostas com 18 acertos.

Os números sorteados para a Lotomania neste sábado são:

00 – 03 – 06 – 09 – 13

14 – 19 – 21 – 28 – 29

40 – 45 – 54 – 56 – 69

75 – 76 – 89 – 90 – 94

Regras da Lotomania

Para concorrer na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números em um volante com numeração de 0 a 99. Ganha o apostador que acertar 20, 19, 18, 17, 16 e 15 números.

Os sorteios da Lotomania são realizados nas terças e sextas-feiras, sempre a partir das 20h, no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário de São Paulo. A aposta simples custa R$ 2,50.

O apostador pode optar pela Surpresinha, onde o sistema escolhe todos os números de maneira aleatória, ou pela Teimosinha, que repete seu jogo para os próximos sorteios.