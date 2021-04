O cidadão que vive no Estado de São Paulo pode formular sugestões na Audiência Pública Eletrônica para elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do próximo ano. Para isso, o site já está disponível. A participação vai até o dia 11 deste mês, apenas pela internet por causa da pandemia do novo coronavírus.

A Audiência Pública da LDO realizada pelo governo oferece é a chance de o cidadão indicar o que ele considera prioridade nos investimentos do Estado.

O site reúne informações e respostas às eventuais dúvidas e possui campo para o cidadão preencher um breve perfil – caso deseje se identificar. Se preferir, o acesso pode ser feito de forma anônima.

O sistema é composto por um formulário em etapas, no qual a seleção de um item leva à abertura de outros itens. Ao final de sua participação, o cidadão pode fazer comentários adicionais.

Podem dar sugestões qualquer cidadão, representante de órgãos públicos e da sociedade civil. É possível contribuir quantas vezes desejar.

Após a conclusão destes processos, as demandas levantadas são organizadas na forma de relatórios e enviadas aos órgãos competentes para que tomem conhecimento e se manifestem quanto à possibilidade de seu acolhimento na LDO.

Esse conjunto de relatórios encontra-se disponibilizado para consulta pública aqui e neste outro endereço.