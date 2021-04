A cidade de São Paulo terá um fim de semana sem uma gota de chuva, segundo previsão do Climatempo.

Tanto no sábado (dia 3) como no domingo (dia 4), a chance de precipitação é zero.

Amanhã, as temperaturas variam de 16ºC e 27ºC. O dia será de sol e algumas nuvens.

O sol nasce às 6h16 e se põe às 18h04.

No domingo, ainda segundo a previsão, a mínima será de 17ºC e a máxima, 26ºC. Haverá sol e muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite seguirá com muitas nuvens.

O sol nasce às 6h16 e se põe às 18h03.