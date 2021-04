A cidade de São Paulo terá uma Sexta-feira Santa (dia 2) de temperaturas amenas, segundo previsão do Climatempo.

Os termômetro variam entre 17ºC e 26ºC, com o pico sendo registrado às 14h.

Leia também:

Profissionais da Educação já podem se cadastrar para receber vacina contra a Covid-19

Confira ranking das cidades que mais vacinaram em São Paulo

O dia será de sol com nuvens e períodos de céu nublado. A noite também contará com muitas nuvens.

Ainda de acordo com a previsão do instituto, a umidade do ar pode chagar a 85%, porém não há chance de chuva.

O sol nascerá às 6h15 e deve se pôr às 18h05.