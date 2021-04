Os hospitais, prontos-socorros, AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais 24 horas e as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo funcionarão de forma ininterrupta no feriado da Sexta-feira da Paixão (dia 2).

As unidades AMA 12h e AMA/UBS Integradas, com atendimento de segunda a sábado, inclusive feriados e pontos facultativos, atenderão das 7h às 19h no feriado.

Já os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) II estarão fechados na amanhã. Os CAPS III, que atendem 24 horas, funcionarão apenas com demandas internas. O CAPS AD IV Redenção, porém, estará aberto ao público.

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e a IST/Aids (Rede Municipal Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis) não atenderão nesta sexta-feira de feriado, assim como as AMA Especialidades, Ambulatórios de Especialidade (AE) e os Hospitais Dia.

Quanto aos hospitais veterinários, os equipamentos das zonas Norte, Leste e Sul estarão fechados no feriado. O atendimento retorna na segunda-feira (dia 5).

Importante lembrar que nas fases vermelha e emergencial, o atendimento nos hospitais veterinários é exclusivo às urgências e emergências com limitação de acesso a apenas um munícipe por animal.

Feriado em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo vive um super feriado tentar frear o avanço da Covi-19 na cidade desde a última sexta-feira (dia 26).

Os dois feriados municipais deste ano (Corpus Christi e Dia da Consciência Negra) e os três do ano que vem (os mesmos e o Aniversário da Cidade) foram movidos para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril. Somando-se o feriado nacional do dia 2 de abril (Paixão de Cristo), serão dez dias de folga, até dia 4.

O objetivo com os feriados é reduzir a circulação de pessoas e mira setores que seguem funcionando na Fase Emergencial do Plano São Paulo.

Esta não é a primeira vez que a gestão de Bruno Covas decide antecipar feriados para conter a contaminação a disseminação do coronavírus. Em maio de 2020, a Prefeitura antecipou os feriados de Corpus Christi e o da Consciência Negra.