O Governo de São Paulo começou a divulgar nesta quinta-feira (dia 1º) ranking com o percentual de vacinação contra a Covid-19 em cada município de São Paulo em relação à população local.

A ferramenta foi desenvolvida em parceria entre as secretarias estaduais de Comunicação, Saúde, Desenvolvimento Regional e a Prodesp e permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados em todo o Estado.

O ranking está disponível no site do Vacinômetro do Governo de São Paulo, no botão “Ranking de Vacinação”. O Vacinômetro é alimentado diretamente com as informações do Vacivida, plataforma digital integrada para monitorar toda a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado.

Veja as 10 primeiras cidades no ranking das que mais aplicaram a 1ª dose da vacina:



1 – Águas de São Pedro

2 – Flora Rica

3 – Arco-Íris

4 – Turmalina

5 – Ribeirão do Índios

6 – Santa Salete

7 – São Caetano do Sul

8 – São João do Pau D’Alho

9 – Santana da Ponte Pensa

10 – Uru

Faixa etária para vacinação

Divulgação

O governo de São Paulo antecipou o início da vacinação contra Covid-19 para idosos com 68 anos para esta sexta-feira (dia 2). A medida que deve atender 340 mil pessoas no Estado.

O prazo inicial para início da vacinação para essa faixa era segunda-feira, dia 5.

De acordo com o cronograma estabelecido pelo Estado, começa também no dia 4 a vacinação dos policiais e profissionais de segurança, um público estimado em 185 mil pessoas.

No próximo dia 12, a vacinação contra Covid-19 começa a ser feita em professores e profissionais da educação com mais de 47 anos.

Cadastro para professores

O secretário da Educação de São Paulo, Rossieli Soares, anunciou nesta quinta-feira que os profissionais que atuam nas escolas já podem se cadastrar para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

A primeira etapa da imunização para a Educação terá início no dia 12 de abril, para servidores e funcionários a partir de 47 anos.

Entretanto, o secretário pediu para que todos, até aqueles abaixo da faixa etária, já façam seus cadastros.

O profissional deve fazer o cadastro no site, com número do CPF, nome completo e e-mail.

O cadastro passará por um processo de análise e, se validado, o profissional receberá em seu e-mail o comprovante VacinaJá Educação. Este documento terá um QRCode para verificação de autenticidade.