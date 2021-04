A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quinta-feira (dia 1º) Lotofácil e Quina. Chegou a hora de conferir as apostas. Dedos cruzados e boa sorte!

A Lotofácil, concurso 2196, pode pagar R$ 1,5 milhão ao apostador que adivinhar as 15 dezenas da noite.

Confira aqui:

04 – 05 – 06 – 08 – 10

11 – 13 – 15 – 17 – 18

20 – 21 – 23 – 24 – 25

Na última quarta-feira (dia 31), duas pessoas dividiram o prêmio máximo da Lotofácil. Assim, cada umas delas levou para casa a quantia de R$ 529.671,84. Um dos sortudos é Araripina, em Pernambuco, e outro de Porto Velho, em Rondônia.

Neste mesmo sorteio, houve 447 ganhadores que marcaram 14 pontos e receberam prêmios individuais de R$ 709,87.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 11.147 apostas que acertaram apenas 13 pontos.

Veja o último sorteio aqui.

Além da Lotofácil, teve a Quina

O concurso 5530 da Quina pode pagar R$ 13 milhões a quem acertar as cinco dezenas que saíram do globo há pouco. Será que foi você?

Veja a sequência da sorte:

04 – 19 – 20 – 53 – 69

Ainda ontem, 108 apostas chegaram a “bater na trave”. Elas acertaram quatro números e receberam prêmio individual de R$ 7.962,18.

Outras 7.803 apostas acertaram o terno (três dezenas) e cada uma levou R$ 165,71.

Perdeu o sorteio de quarta? Confira agora.

Como apostar na Lotofácil e na Quina?

Quina e Lotofácil são loterias sorteadas todos os dias, exceto aos domingos. Saiba como apostar.

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do País. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na Lotofácil o apostador escolhe entre 15 e 20 números no volante, entre os 25 disponíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar 15 números, mas os acertadores de 11, 12, 13 e 14 números também são premiados.

Já a aposta mínima na Quina custa R$ 2 e também vai até até as 19h. Assim como no caso da Lotofácil, é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. É preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher entre 5 e 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Quem acertar os cinco números ganha o prêmio principal, mas a Quina também premia quem acertar dois, três ou quatro números.

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Mais opções de apostas

A Caixa Econômica Federal conta com opções de jogos que vão além da Lotofácil e Quina. Há Mega-Sena, Dupla Sena, Super Sete, entre outras;

Para obter mais informações sobre todas loterias disponíveis, como opções de jogo disponíveis, datas de sorteios, regras, valores de cada aposta entre outros, acesse o site.

Amanhã (dia 2), por conta do feriado de Sexta-feira Santa, não haverá sorteios.

No sábado (dia 3), as loterias voltam e será a vez da Mega-Sena, Lotofácil e Quina. A Mega-Sena, aliás, tem prêmio acumulado no valor de R$ 6 milhões. Leva a bolada quem acertar as seis dezenas.

O Metro World News acompanha os sorteios e divulga os respectivos resultados em tempo real, tanto no site como nas redes sociais.