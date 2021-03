A Famesp (Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar), organização social de saúde, está selecionando médicos, enfermeiros e psicólogos para ocupar vagas de trabalho temporárias em 23 campi da Unesp (Universidade Estadual Paulista).

Ao todo, são 36 vagas, sendo 21 para psicólogos (contrato de 30 horas semanais), 12 para enfermeiros (40 horas semanais) e três para médicos (20 horas semanais).

A duração do contrato de trabalho, em regime de CLT, será de quatro meses (mínimo) a dois anos (máximo).

Interessados devem realizar inscrições até esta quarta-feira (dia 31). Para isso, basta acessar o site da Famesp, preencher a ficha de inscrição e efetuar o pagamento da taxa, cujo valor varia entre R$ 80 (para psicólogo) e R$ 100 (para enfermeiros e médicos).

A prova escrita será realizada no dia 11 de abril, às 9h30, na Central de Aulas da Faculdade de Medicina, campus de Botucatu da Unesp (distrito de Rubião Jr.). O uso de máscara será obrigatório na data do exame. Além disso, os candidatos devem chegar ao local de prova com 30 minutos de antecedência para garantir sua participação.

As contratações emergenciais desse processo seletivo têm o objetivo de reforçar a equipe de profissionais de saúde nos campi da Unesp para dar maior suporte às unidades em tempos de pandemia do novo coronavírus.

As vagas estão disponíveis para os campi das cidades de Araraquara, Araçatuba, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

Gostou as oportunidades? Se encaixa em alguma delas? Os editais estão disponíveis no site da Famesp. Não deixe de conferir e boa sorte!

Vagas em expansão na área da saúde

Freepik/Divulgação

A Covid-19 fez com que a procura por profissionais da área da saúde apresentasse crescimento de mais de 700% em 2020 em comparação com o ano anterior. É o que revela um levantamento feito pela Catho, site de classificados de empregos.

Profissões como fisioterapeuta hospitalar e respiratório se tornaram protagonistas da luta contra vírus, e a abertura de vagas para esses cargos subiu 725% e 716%, respectivamente.

A maior dificuldade de contratação hoje em dia é uma equação que simplesmente não bate: profissionais experiente estão sendo disputados por diversas instituições, enquanto há mão de obra sem a vivência necessária disponível. Atualmente, a bagagem acumulado vale mais do que qualquer outra skill, em se tratando de um momento tão crítico e único no cenário nacional. A verdade é que não há muito tempo para adaptação. É preciso assumir o posto e começar a salvar vidas imediatamente.

Ao mesmo tempo, esses profissionais mais experientes estão esgotados, com a saúde emocional bastante comprometida. Especialistas apontam que médicos, enfermeiros e demais trabalhadores estão convivendo com um nível elevado de pressão e cobrança nunca antes visto.

Os desgastes emocional e físico acarretam problemas sérios, como o chamado Burnout, situação de extremo desgaste. Muitas vezes o profissional precisa se afastar, já que não consegue mais dar conta de tudo isso. É certo dizer que muitos estão trabalhando no seu limite, reforçam profissionais de RH (Recursos Humanos).

Novos demandas pedem novos processos seletivos

A pandemia da Covid-19 forçou mudanças nos processos seletivos, uma vez que houve a necessidade de agilizar as contratações para tentar dar conta dos atendimentos.

Hospitais e empresas que precisam de profissionais da saúde entenderam que o modelo de processo teve de ser acelerado e, muitas vezes, racionalizados mais para a questão curricular dos candidatos em detrimento das questões comportamentais. Habilidade para assumir uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), por exemplo, brilha os olhos de qualquer recrutador no momento. Foco na formação acadêmica e conhecimentos técnicos são os diferenciais valorizados pelo mercado de trabalho.