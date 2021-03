Diante do aumento da circulação da variante brasileira do novo coronavírus (P1) na capital, a Prefeitura de São Paulo decidiu mudar o protocolo de atendimento da população. Agora, a orientação é que o paciente procure uma UBS (Unidade Básica de Saúde) assim que sentir os primeiros sintomas da covid-19, mesmo que eles sejam leves.

Segundo a secretária-executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde da capital, Sandra Sabino, o perfil de evolução da doença mudou assim que a nova variante começou a predominar nos casos de São Paulo. Atualmente, a P1 já é responsável por 64% das infecções na capital.

“A nossa orientação é que o paciente procure atendimento logo ao sentir os primeiros sintomas leves, como coriza, dor de cabeça, dor de garganta, febre ou dor no corpo. Se sentir dois destes sintomas, o ideal é se dirigir a uma UBS. Não é mais necessário apresentar falta de ar, por exemplo”, explicou a secretária em entrevista à BandNews FM.

Ela afirma que o paciente fará o teste e terá acompanhamento para verificar a evolução do quadro. “Quando o contaminado com a variante começa a sentir falta de ar, ele já está com o nível de oxigênio muito baixo e, na maioria dos casos, já precisa de um leito de UTI e até intubação. A estratégia é monitorar desde os sintomas leves para que não chegue neste ponto da doença”, disse.

O novo protocolo também tem como objetivo desafogar o sistema de saúde, que está superlotado devido ao aumento de casos, internações por covid-19. Atualmente, a ocupação de leitos de UTI na Região Metropolitana está em 91,8%.

“Se as pessoas procurarem as UBSs antes dos sintomas graves, elas talvez não precisarão ser encaminhadas para os hospitais de urgência e emergência, que estão sobrecarregados”, completou Sandra.

Caso tenha sintomas leves, o paciente também pode adquirir um oxímetro para medir o seu nível em casa. No entanto, Sandra ressalta que o acompanhamento médico é fundamental.