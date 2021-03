O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), lançou nesta quarta-feira (dia 31) a campanha Vacina Contra a Fome. A ação convida cada pessoa apta a se vacinar contra a Covid-19 a doar um quilo de alimento não perecível nos municípios participantes.

O objetivo da campanha, desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social com participação da Secretaria da Comunicação, é beneficiar famílias carentes e com déficit nutricional durante o enfrentamento da pandemia.

Até o momento, 389 prefeituras do interior, litoral e Grande São Paulo já aderiram à campanha. A meta do governo, porém, é obter a adesão de todos os 645 municípios.

As administrações municipais podem aderir à campanha no site. Além do termo de adesão, a página oferece kits de divulgação para download e uso livre pelas administrações municipais para estimular a adesão popular às doações.

O Estado recomenda que os municípios participantes instalem pontos de arrecadação nos postos de vacinação c

Com a divulgação da campanha nos municípios e a instalação dos espaços de arrecadação nos postos de vacinação, as doações podem começar a partir do dia 5 de abril. Confira abaixo o vídeo da campanha “Vacina Contra a Fome”.