Pela primeira vez na história do Brasil, os três comandantes das Forças Armadas do país entregaram seus cargos ao mesmo tempo. A decisão de pedir demissão coletivamente veio um dia depois de o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), destituir o general Fernando Azevedo e Silva do comando do Ministério da Defesa. O também general Walter Braga Netto assumiu o posto.

Edson Pujol, do Exército, Ilques Barbosa, da Marinha, e Antônio Carlos Bermudez, da Aeronáutica, se reuniram na manhã de ontem com Braga Netto.

Durante o encontro, ambos os lados afirmaram que “os militares não participarão de nenhuma aventura golpista”.Pouco tempo depois, os três comandantes decidiram colocar os cargos à disposição do ministro. Quase que automaticamente, a pasta anunciou a demissão em nota, mas sem divulgar o motivo.

O gesto dos chefes é entendido como um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. A demissão do general Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa, anteontem, foi uma tentativa do chefe do Executivo de ganhar mais influência política dentro dos quartéis. Publicamente, Azevedo sempre deixava claro a separação entre governo federal e as três Forças Armadas.

Um dos desgastes entre Bolsonaro e Azevedo se deu na diferença de posicionamento referente às medidas restritivas de circulação para conter o avanço do novo coronavírus. O presidente sempre criticou as determinações dos estados, mas não tinha apoio para o discurso nas Forças Armadas.

Edson Pujol, por exemplo, afirmou diversas vezes que o Exército não tem partido. “Não queremos fazer parte da política governamental ou política do Congresso Nacional e muito menos queremos que a política entre dentro dos nossos quartéis. O fato de, eventualmente, militares serem chamados a assumir cargos no governo, é decisão exclusiva da administração do Executivo”, disse em setembro do ano passado, depois de uma polêmica fala de Bolsonaro sobre proteção da Amazônia: “quando acaba a saliva tem que ter pólvora.”

Sobre a pandemia, o agora ex-comandante do Exército defendia as orientações sanitárias das autoridades de saúde e estabeleceu protocolos de distanciamento nos quartéis. “Talvez seja a missão mais importante de nossa geração”, declarou.