Aos poucos o calorzão do verão vai ficando para trás e as temperaturas mais amenas começam a tomar conta do clima de São Paulo, na medida em que o outono avança, segundo dados da Climatempo.

Pra esta quarta-feira, a máxima prevista não deve passar de 25ºC no período da tarde. De madrugada dá até para desenterrar aquele cobertor guardado há meses no guarda-roupa, já que vai fazer frio para os padrões paulistanos, 17ºC.

O dia amanhece com sol, mas aos poucos as nuvens vão tomando conta do céu e à tarde deve ficar nublada, com pancadas de chuvas isoladas.

Como fica o rodízio municipal de veículos em SP?

O rodízio municipal de veículos foi alterado por decreto municipal para diminuir o trânsito de carros e aglomerações no período da noite na região do centro expandido de São Paulo.

Com isso, está suspensa a proibição de trânsito no período tradicional do rodízio, das 7h ás 10h e das 17h às 20h e a proibição passa a valer das 20h às 5h, inclusive para finais de semana e feriados.

De acordo com a tabela de rodízio de São Paulo, carros com placa final 3 e 4 ficam proibidos de rodar no centro expandido de São Paulo nesta quarta-feira a partir das 20h.

Veja as placas do rodízio

1 e 2 – das 20h de segunda-feira às 5h de terça

3 e 4 – das 20h de terça-feira às 5h de quarta

5 e 6 – das 20h de quarta-feira às 5h de quinta

7 e 8 – das 20h de quinta-feira às 5h de sexta

9 e 0 – das 20h de sexta-feira às 5h de sábado

O centro expandido da cidade é delimitado pelas vias do Mini Anel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.