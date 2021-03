Já dá para notar que o outono chegou. A brisa mais gelada tem tomado conta dos fins de tarde, e os termômetros estão bem mais ponderador do que há alguns dias. Esta quinta-feira (dia 1º) não será diferente.

Segundo previsão do Climatempo, a temperatura máxima na cidade de São Paulo será de 26ºC. Já a mínima baterá os 14ºC.

O dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A noite contará com poucas nuvens. Não á previsão do chuva.

A umidade do ar varia entre 35% e 80%, ainda de acordo com a previsão.

O sol nasce às 6h15 e se põe às 18h06.