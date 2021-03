Contar com assistência médica particular para toda a família é artigo de luxo no Brasil, principalmente para um terço da população que vive com um salário mínimo (R$ 1.100).

Levantamento do Observatório de Conjuntura da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), divulgado com exclusividade ao Metro, mostra que manter um plano de saúde básico para toda a família requer dos mais pobres irrealizáveis 42 dias de trabalho no mês.

A conta leva em consideração as despesas com convênio para dois integrantes com mais de 50 anos e um entre 0 e 18 anos. A situação não é tão mais confortável para quem recebe três salários (R$ 3.300).

Neste caso, são quase 15 dias para bancar o custo familiar. Quanto mais velho forem os integrantes da família, mais caro e distante vai ficando o desejo de ter assistência particular.

Os dados fazem parte da pesquisa mensal que a universidade realiza com base no valor recebido por horas e dias pelos trabalhadores e os custos de produtos e serviços. Para o levantamento de março, além de cesta básica, luz e água, o Observatório utilizou itens sazonais, como ovos de Páscoa e bacalhau, além dos planos de saúde.

Os convênios particulares têm sido alvo de reclamações neste início do ano por conta de aumentos nas mensalidades após o represamento do reajuste no ano passado, diluído com o aval da ANS (Agência Nacional de Saúde) para este ano. O Procon-SP move ação civil pública pedindo que a agência barre casos abusivos e altas que alcançam até 200%.

O coordenador do Observatório de Conjuntura da USCS, Jefferson José da Conceição, afirma que mesmo planos mais populares são difíceis de serem pagos por quem ganha entre um e três salários. A única opção para essas pessoas é utilizar o SUS (Sistema Único de Saúde).

“Quanto maior for a precarização do trabalho e pior a distribuição de renda, mais o sistema público é sobrecarregado. É ao SUS que a família recorre em qualquer necessidade, de corte de dedo ao coronavírus. Daí a importância do sistema e de no médio e longo prazo se discutir melhora da distribuição de renda para que as pessoas possam combinar o uso do sistema público e o privado.”