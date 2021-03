Países europeus como Itália, Holanda, Bélgica, Alemanha, Turquia, França e Bulgária já haviam proibido voos do Reino Unido em dezembro de 2020 para bloquear a entrada da nova cepa do coronavírus que se alastrava por Londres. Porém, as restrições dentro do continente europeu vêm se tornando ainda mais rígidas.

O ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, firmou ontem uma nova determinação exigindo quarentena e testes de covid-19 de todos aqueles que entram no país vindos de nações da União Europeia. “Acabei de assinar uma ordem que dispõe, para chegadas e reentradas dos países da União Europeia, os testes antes da partida, quarentena de cinco dias e novo teste no fim dos cinco dias”, escreveu em sua página do Facebook.

A quarentena já era obrigatória para todos os viajantes que vêm de países fora do bloco e que têm liberação do governo. A Itália vem mantendo regras bastante restritivas para viagens do exterior por conta do temor da disseminação das novas variantes do coronavírus.

A Alemanha também anunciou medidas de controle mais rígidas em suas fronteiras para evitar a propagação do coronavírus. De acordo com o Ministério do Interior alemão, as novas restrições serão aplicadas em postos de controle em um raio de até 30 km para dentro do país a partir das fronteiras com Polônia, França e Dinamarca.