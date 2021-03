O primeiro caso de uma variante do coronavírus da cepa da África do sul foi registrado na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo nesta quarta-feira.

A variante de Manaus, chamada de P.1 e a sul-africana são mais transmissíveis que o vírus original causador da pandemia. De acordo com os cientistas, a disseminação da P.1 pelo país é um fatores que levaram ao acirramento da pandemia.

LEIA TAMBÉM:

São Paulo lança campanha Vacina Contra a Fome

Sorteio da Lotofácil paga hoje R$ 1,5 milhão

Covid-19: vacina para idosos com 68 anos começa na sexta-feira

De acordo com o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, Paulo Menezes, não se trata de uma nova variante, ela já é conhecida em boa parte do mundo, mas é uma nova cepa introduzida no país.

O presidente do Insituto Butantan, Dimas Covas, explicou que a paciente, uma mulher de 34 anos, que apresentou o vírus não tinha viajado à África do Sul ou teve contato com alguém que esteve no país. Ela apresentou apena sintomas leves e está clinicamente bem.

“É assemelhada à da África do Sul, embora não haja histórico de viagem ou contato com viajantes do país. Então, portanto, também existe a possibilidade que seja uma evolução da nossa P.1”, disse Covas.