A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou de forma unânime nesta quarta-feira (dia 31) o pedido de uso emergencial da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Janssen.

A vacina da Janssen será importada e não há previsão de parceria para produção nacional do imunizante.

Leia também:

Unesp abre vagas para psicólogos, enfermeiros e médicos

No Brasil, duas vacinas já obtiveram o registro definitivo para aplicação na população: a da Pfizer e a da AstraZeneca/Oxford. A CoronaVac recebeu a autorização para uso emergencial.

Os votos de quatro diretores e do presidente da Anvisa destacaram os bons resultados do imunizante em testes com pacientes acima de 18 anos e as autorizações já obtidas em outros países.

Números da CoronaVac

O Instituto Butantan entregou hoje mais 3,4 milhões de doses da CoronaVac, vacina contra o novo coronavírus. Elas serão utilizadas no Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde.

Com a nova entrega, o instituto contabiliza a disponibilização de 36,2 milhões de doses da vacina desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

Segundo o Vacinômetro, do governo de São Paulo, mais de 6,1 milhões de pessoas já foram vacinadas no Estado. Ao todo, 4.573.382 receberam a primeira dose e 1.531.736 já tomaram a segunda.