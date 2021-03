A cidade de São Paulo terá uma quarta-feira (dia 31) de temperaturas amenas, segundo previsão do tempo divulgada pelo Climatempo

A temperatura mínima será de 17ºC e a máxima não passará dos 25ºC.

O dia começa com sol e muitas nuvens. Prepare-se para períodos de céu nublado com chuva – há 90% de chances de precipitações. À noite o tempo fica firme.

A umidade do ar pode chegar a 88%, ainda de acordo com a previsão do tempo.

O sol nasce às 6h15 e se põe às 18h07.