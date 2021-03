Nesta terça-feira, o paulistano terá mais um dia claro, com sol brilhando, mas que deve acabar em fortes pancadas de chuva.

Mais uma vez há um alerta de tempestade para a região de São Paulo e litoral no período da tarde e noite, com chuva e vento fortes.

A temperatura dá sinais de arrefecimento e a máxima prevista para esta terça-feira não deve passar dos 28º C. A mínima previstas é 20ºC.

Essa tendência de queda de temperatura deve se acentuar nesta quarta-feira, com os termômetros caindo para até 25ºC.

Rodízio de carros em São Paulo

De acordo com decisão do prefeito Bruno Covas, o rodízio municipal de veículos de São Paulo foi transferido para o horário entre 20h e 5h.

A proibição de trânsito nos horários tradicionais, das 7h às 10 e das 17h às 20h, está suspensa.

A medida foi tomada pra reforçar o toque de recolher á noite, decretado para evitar aglomerações e combater o avanço da covid-19 em todo o Estado de São Paulo.

De acordo com a tabela do rodízio, carros com placa final 3 e 4 estão proibidos de circularem no centro expandido de São Paulo nesta terça, nos horários definidos.

Veja as placas do rodízio

1 e 2 – das 20h de segunda-feira às 5h de terça

3 e 4 – das 20h de terça-feira às 5h de quarta

5 e 6 – das 20h de quarta-feira às 5h de quinta

7 e 8 – das 20h de quinta-feira às 5h de sexta

9 e 0 – das 20h de sexta-feira às 5h de sábado Os veículos enquadrados na tabela acima ficam impedidos de circular no centro expandido da cidade, delimitado pelas vias do Mini Anel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.