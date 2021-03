A PM (Polícia Militar) flagrou mais de 100 pessoas aglomeradas em uma festa clandestina em um sítio na Estrada dos Fernandes, no bairro Sete Cruz, em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. A ação ocorreu nesta segunda-feira (dia 29). Um homem de 42 anos foi autuado e local, interditado.

Os agentes receberam a denúncia e foram até a propriedade verificá-la. Chegando ao endereço, constataram a presença do grupo em ambiente que se assemelhava a um baile de forró.

O proprietário do sítio foi localizado e informou ser morador do local por meio de aluguel. Também contou que foi procurado por um desconhecido para a realização de uma festa de aniversário e permitiu.

Agentes da Vigilância Sanitária e da Prefeitura foram acionados. O responsável pela propriedade foi levado à delegacia, onde foi autuado em um termo circunstanciado por infração de medida sanitária preventiva.

Fase Emergencial

As festas e aglomerações estão terminantemente proibidas a fim de evitar a proliferação da Covid-19. Esta é apenas uma das medidas impostas pelo governo do Estado, que decretou a Fase Emergencial do Plano São Paulo.

A nova fase estende a restrição de funcionamento de 14 atividades comerciais em todo Estado de São Paulo até 11 de abril.

Assim, serviços de retirada de alimentos, celebrações religiosas coletivas, atividades esportivas e lojas de material para construção, entre outras, têm suas atividades proibidas nesse período.

A medida determina ainda a ampliação do toque de recolher, que agora passa a valer entre 20h e 5h. Todas as aglomerações e o uso de todos os parques públicos no Estado também estão proibidos.

Na Fase Emergencial, apenas os serviços de delivery e drive-thru podem continuar funcionando normalmente.

O governo fez ainda algumas recomendações, como o escalonamento do horário de entrada de funcionários da indústria (das 5h às 7h), do comércio (das 9h às 11h) e do setor de serviços (das 7h às 9h) para evitar aglomerações no transporte público.

Além disso, o uso de máscara em ambientes internos, inclusive entre familiares de residências diferentes, é prudente, assim como a redução das atividades presenciais nas escolas ao mínimo possível.

De acordo com o governo, as medidas provocam a remoção temporária de 4 milhões de pessoas de circulação nos municípios.