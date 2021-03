O Estado de São Paulo registrou nesta terça-feira (dia 30) 1.209 mortes em 24 horas. O número é o maior desde o início da pandemia da Covid-19 e tem dados acumulados do final de semana.

Já foram contabilizados desde o início das contaminações, no ano passado, 73.492 mortes e 2.446.680 casos, sendo 21.360 casos registrados de ontem para hoje.

Entre os recuperados estão 2.106.294 pessoas e dessas 245.595 pessoas que estiveram internadas e receberam alta hospitalar.

Até o dia de ontem, havia 31.041 internados, sendo 12.946 pacientes em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 18.095 em enfermaria.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 92,3% no Estado e de 92,6% na Grande São Paulo.

Fase Emergencial

Kjpargeter/Freepik/Divulgação

A Fase Emergencial do Plano São Paulo foi prorrogada até o dia 11 de abril, com a manutenção das restrições mais rígidas para tentar conter o avanço da Covid-19 e aliviar o sistema de saúde.

A nova fase estende a restrição de funcionamento de 14 atividades comerciais em todo Estado de São Paulo.

Assim, serviços de retirada de alimentos, celebrações religiosas coletivas, atividades esportivas e lojas de material para construção, entre outras, têm suas atividades proibidas nesse período.

A medida determina ainda a ampliação do toque de recolher, que agora passa a valer entre 20h e 5h. Todas as aglomerações e o uso de todos os parques públicos no Estado também estão proibidos.

Na Fase Emergencial, apenas os serviços de delivery e drive-thru podem continuar funcionando normalmente.

O governo fez ainda algumas recomendações, como o escalonamento do horário de entrada de funcionários da indústria (das 5h às 7h), do comércio (das 9h às 11h) e do setor de serviços (das 7h às 9h) para evitar aglomerações no transporte público.

Além disso, o uso de máscara em ambientes internos, inclusive entre familiares de residências diferentes, é prudente, assim como a redução das atividades presenciais nas escolas ao mínimo possível.

De acordo com o governo, as medidas provocam a remoção temporária de 4 milhões de pessoas de circulação nos municípios.

Feriadão contra a Covid-19

Ainda para tentar reduzir os índices de contaminação, algumas cidades do Estado anteciparam feriados nacionais para reduzir a circulação e, assim, frear o avanço da doença. Na Capital, a sequência de folgas começou na última sexta-feira (dia 26) e vai até o dia 4 de abril.

Segundo o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), a antecipação dos feriados está fazendo com que o isolamento social na cidade aumente. Ele disse hoje que, apesar de “ser muito cedo ainda para poder colher os resultados desse grande feriado”, a decisão está se mostrando acertada.

Covas, no entanto, não deu detalhes sobre o aumento do isolamento social na Capital.

Na última sexta-feira (dia 26), o Simi (Sistema de Monitoramento Inteligente) apontou isolamento na cidade de São Paulo de 42% da população, resultado igual ao da sexta-feira anterior, dia 19. No sábado (dia 27), o isolamento foi de 45%, ante 46% do sábado (dia 20). No domingo (dia 28), foi de 50%, ante 51% do domingo (dia 21). E ontem (dia 29), o isolamento foi de 44%, ante 42% da segunda-feira (dia 22).