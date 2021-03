Diretora-geral assistente da OMS (Organização Mundial da Saúde) diz que, mais que lockdown, Brasil carece de políticas unificadas de ação contra a covid-19.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Para a OMS, por que os casos no Brasil sobem e no restante do mundo descem?

Existem várias razões. Os países europeus são mais ricos e mesmo com a redução das internações aqui na Suíça, onde eu moro, o comércio ainda não foi aberto. Vivemos várias restrições durante quatro meses em que praticamente só escolas, supermercados e farmácias ficaram abertos. A França continua com toque de recolher. Em um país como o Brasil, é muito mais difícil fazer lockdown restritivo. O Brasil tem extensão continental, instabilidade política e há falta de integração entre os três níveis de governo. É necessário que haja maior integração para que as recomendações possam ser mais homogêneas nos níveis federal, estadual e municipal e você possa ter políticas públicas baseadas em evidências científicas.

Como analisa a atual situação do Brasil?

É extremamente preocupante. A OMS vem colocando isso em diferentes entrevistas porque você observa não apenas um padrão acelerado de transmissão comunitária mas também está acontecendo em todas as regiões. Junto às medidas de prevenção universais que temos certeza que funcionam, que são o uso de máscara, evitar aglomerações, no Brasil se fala bastante no isolamento social. Mas a terminologia que usamos é muito mais a do distanciamento físico. Todas essas medidas precisam ser tomadas com ou sem vacina. O Brasil tem ainda poucas pessoas imunizadas. Mas existe um problema global no momento que está relacionado ao fornecimento adequado das doses contratadas. Há pouca disponibilização das vacinas aprovadas. Eu diria que o Brasil tem situação especial porque tem capacidade de produção, com o Butantan e a Fiocruz. O país também começou a receber vacinas do consórcio internacional [Covax]. Então vai demorar um pouco, mas vai entrar nos eixos. É importante ressaltar que vários países na Europa ainda não chegaram a vacinar pessoas muito abaixo dos 70 anos. É uma condição que não afeta só o Brasil.

O anúncio de novas vacinas brasileiras pode mudar a nossa história?

Essas são excelentes notícias para médio e longo prazo, porém essas vacinas ainda estão em fase clínica. Elas demoram para entrar no mercado. Além disso, o Ministério da Saúde fechou o contrato com outros produtores. Por meio do Covax, por exemplo, o Brasil poderá acessar as vacinas da Janssen (Johnson & Johnson), que foram recentemente autorizadas pela OMS e serão produzidas a partir de julho.

O ministro Saúde disse que estuda dobrar a participação do Brasil no Covax. Como isso funciona?

No início, o Brasil poderia incluir no Covax até 20% da sua população, com isso, o consórcio contrataria quase 2 bilhões de vacinas para 2021. Porém, o governo contratou apenas 10%, por isso o ministro falou em dobrar a participação. Entrando neste consórcio, o Brasil ganhou a possibilidade de ter acesso a várias vacinas que fazem parte do portfólio. Existem nove, mas algumas ainda não autorizadas. O Brasil ganha ao entrar no consórcio internacional porque não precisa fazer os contratos individuais de cada uma.