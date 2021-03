Uma verdadeira dança das cadeiras no primeiro escalão do governo federal foi realizada de forma inesperada ontem pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

O chefe do Executivo vinha sendo pressionado pelo Congresso para mudar o comando do Itamaraty, mas as mudanças não pararam nas Relações Exteriores: uma reforma ministerial foi anunciada no final da tarde.

Três ministros foram demitidos: Fernando Azevedo e Silva, da Defesa; José Levi Mello, da Advocacia-Geral da União; e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores.

No entanto, as mudanças também atingiram outras três pastas: Justiça e Segurança Pública, Casa Civil e Secretaria de Governo. As alterações ainda não foram publicadas no DOU (Diário Oficial da União), mas foram confirmadas pela Secretaria de Comunicação.

André Mendonça, que era o ministro da Justiça, foi realocado para o lugar de José Levi Mello. Com isso, uma das caras novas no primeiro escalão do governo Bolsonaro é o delegado da PF (Polícia Federal) Anderson Torres, que assume a cadeira de Mendonça.

Outra novidade é a deputada federal Flávia Arruda (PL), que vai assumir a Secretaria de Governo, responsável pela articulação do Planalto no Congresso. Ela entra no lugar do general Luiz Eduardo Ramos, que foi realocado na Casa Civil. Isso porque o general Braga Netto, que ocupava a cadeira, agora é o chefe do Ministério da Defesa.

Novo chanceler

O embaixador Carlos Alberto Franco França foi o escolhido por Bolsonaro para substituir Ernesto Araújo no comando do Itamaraty. Aos 56 anos, França nunca chefiou um posto no exterior. Com pouca experiência, ele terá o desafio de reconstruir a imagem do Brasil perante o planeta.

Araújo, inclusive, foi um dos pilares da reforma ministerial promovida por Bolsonaro ontem. O agora ex-chanceler era visto como um entrave na diplomacia brasileira em meio às negociações de insumos e vacinas contra a covid-19. Por diversas vezes, ele trocou críticas com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming.

Após a demissão, o presidente da Abag (Associação Brasileira do Agronegócio), Marcello Brito, afirmou que Araújo também atrapalhava outros negócios além da vacinação. “Um chanceler tem por obrigação facilitar a vida do país, não prejudicar. E, lamentavelmente, por posições ideológicas, o chanceler vinha atrapalhando vários negócios do Brasil”, disse.

Seu substituto, França é considerado tradicional e pragmático. Portanto, pode melhorar a imagem do Brasil em meio à pandemia.