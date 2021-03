O Comitê de Blitze flagrou cerca de 150 pessoas em uma tabacaria na Praça Nossa Senhora das Vitórias, na Vila Formosa, na Zona Leste de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (dia 30).

A ação na tabacaria foi deflagrada pela Polícia Civil, por meio do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos), do Dope (Departamento de Operações Especiais de Polícia), com o apoio do Procon e da Vigilância Sanitária Estadual.

No estabelecimento, as equipes flagraram uma confraternização às portas fechadas, com DJ, bebidas alcóolicas, brasas de narguilé, máquinas de cartão, uma central de monitoramento eletrônico e centenas de tickets de bebidas destacados. A maioria das pessoas local desrespeitava o distanciamento social e algumas não usavam a máscara de proteção.

Com a chegada dos policiais civis, alguns frequentadores tentaram fugir, mas foram impedidos. Dez pessoas, incluindo o proprietário do espaço, funcionários e clientes, foram levados ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, onde foram autuados.

Alguns objetos, como dois rádios transmissores, cinco máquinas de cartão, equipamentos do DJ, notebook e três celulares foram apreendidos.

Fiscalização

.Na Fase Emergencial do Plano São Paulo, ações de fiscalização têm sido intensificadas. Entre a noite de segunda-feira (dia 29) e manhã desta terça-feira (dia 30) foram realizadas mais de 7,3 mil abordagens, sendo 18 pessoas presas na Capital.

No período, também foram encerrados 11 eventos clandestinos, realizadas 294 dispersões de aglomerações e vistoriados mais de 11,1 mil veículos, sendo 125 deles, produto de roubo e furto, localizados.

Comitê de Blitze

Criado no último dia 12, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, o Comitê de Blitz tem como objetivo reforçar as fiscalizações e o cumprimento das medidas restritivas.

Integram o Comitê agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Covisa (Coordenadoria da Vigilância Sanitária) pela Prefeitura de São Paulo. Pelo Governo do Estado, atuam profissionais da Vigilância Sanitária, Procon e das Polícias Civil e Militar.