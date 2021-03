O banco digital will bank está com 100 vagas de emprego abertas para diversas áreas, como TI, RH, Desenvolvimento de produtos, Design, CRM, Marketing, Análise de Dados, Controladoria, Experiência do Consumidor, entre outras.

Alguns cargos na empreso não exigem formação superior, como os de agilista, agente de Consumer Experience e desenvolvedor. Trata-se de um diferencial em relação aos concorrente de mercado.

Estão abertas ainda cinco vagas de estágio na área de Risco de Crédito. Os interessados devem ter disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas semanais, estar cursando a partir do 5° semestre da graduação em cursos relacionados à área, como Administração, Análise de Sistemas, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Economia, Engenharia, Estatística, Física, Matemática e residir na cidade de São Paulo após a pandemia.

A maior parte das vagas é para home office, mas há oportunidades para trabalho nos escritórios de São Paulo e Vitória (Espírito Santo).

O processo seletivo é totalmente digital. Os interessados podem participar acessando a página de Carreiras da empresa.

Mais vagas de emprego

Méliuz

A Méliuz, empresa que oferece soluções digitais para conectar marcas e consumidores, está com 80 vagas abertas para profissionais especializados em diversas áreas, como tecnologia, produto, growth, design, finanças e compras.

A companhia pretende contratar pessoas de diversos lugares do País e deixará a cargo do colaborador escolher o modelo de trabalho ao qual mais se adapta – se home office ou híbrido, revezando entre casa e escritório.

Para participar do processo seletivo, acesse a página de Carreiras da empresa.

Descomplica

A EdTech Descomplica está contratando professores da comunidade LGBT, além de negros, mulheres e PCDs (pessoas com deficiência). Há 89 vagas de emprego abertas para os chamados “professores autores”, que ajudam na criação de cursos da Faculdade Descomplica.

Os docentes trabalharão nas aulas voltadas à Pós-Graduação e ao MBA e terão enfoque nos setores de tecnologia, saúde, engenharia, gestão, diversidade, marketing, direito e recursos humanos.

Os interessados podem participar do processo seletivo acessando a página de Carreiras da empresa.

Sólides

Plataforma de RH integrada a soluções de People Analytics e Gestão Comportamental, a Sólides usa inteligência de dados para automatizar a atração, o desenvolvimento e a retenção de talentos. A empresa está com 62 vagas de emprego abertas para cargos como Designer UX/UI, Analista BI, Desenvolvedor PHP Pleno, Desenvolvedor React, Desenvolvedor Fullstack Ruby+React Pleno, Desenvolvedor Ruby, Analista de QA Pleno, Engeneering Manager Sênior entre outros.

Os interessados podem se inscrever acessando a página de Carreiras da empresa.

Tecnologia: onde sobram vagas de emprego

Pixabay/Divulgação

Embora a pandemia tenha contribuído para o fechamento de diversos postos de trabalho, seu impacto não foi negativo em todas as áreas. O setor de tecnologia, por exemplo, vivenciou grande crescimento de oferta de oportunidades, indo na contramão da maioria.

De acordo com levantamento do site de oferta de empregos Catho, as carreiras na área tiveram alta de até 671% em 2020. Segundo a pesquisa, que compara a abertura de vagas de 2020 ante 2019, os cargos que mais tiveram crescimento na oferta de posições na cidade de São Paulo foram cientista de dados (671%), desenvolvedor.NET (517%), devOps (460%), web developer (97%) e programador ADVPL (70%).

Para quem deseja entrar na área, o caminho é focar em capacitação. Especialistas em Recursos Humanos aconselham que o interessado faça muitos cursos e certificações desde o nível mais básico.

As competências técnicas e soft skills exigidas em processos seletivos variam para cada área, mas há alguns pontos em comum. Em linhas gerais, as habilidades mais necessárias para esses profissionais são ser inovador, curioso, bem como estar atento às tendências da área e aos novos recursos de profissão.