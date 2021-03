Um adolescente de 13 anos invadiu uma escola particular na cidade de Americana, interior de São Paulo, armado com uma espingarda de pressão, um martelo e garrafas com acetona e thinner, que seriam usadas como explosivos, para matar a diretora.

O caso ocorreu no final da tarde desta terça-feira. De acordo com a Polícia Militar, que atendeu o caso, o jovem entrou na escola uniformizado, seguiu para a sala da diretora e tentou explodir uma das bombas caseiras na sala da diretora, mas ela não detonou.

Em seguida, ele seguiu para o segundo andar do prédio, que estava vazio, pois as aulas estão sendo feitas de modo remoto, mas encontrou uma orientadora e deu um tipo com arma de pressão em suas costas.

Em seguida, ele tentou se matar com um tiro de pressão na cabeça, mas apenas provocou três ferimentos leves.

A polícia cercou o local e o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado devido ao risco dos explosivos caseiros.

O adolescente e a orientadora foram atendidos pelos bombeiros e encaminhados para um hospital da cidade. Ninguém soube informar os motivos que levaram o estudante a tentar matar a diretora da escola.

O colégio suspendeu todas as atividades nas dependências da escola após o ataque.

O caso será investigado pela Central de Polícia Judiciária da cidade.