Há pouco mais de um ano a vida dos profissionais da saúde no Brasil mudou completamente. Além de todas as outras doenças que atingem pacientes diariamente, a covid-19 desembarcou no país e se tornou o principal adversário das equipes médicas.

Daí em diante, a maior parte dos esforços foi concentrado no tratamento das pessoas contaminadas com o novo coronavírus. E em meio ao colapso na saúde em diversos estados, com superlotação de UTIs, falta de remédios e até de oxigênio medicinal, ao menos metade dos profissionais da saúde no Brasil está trabalhando sob exaustão.

De acordo com a pesquisa “Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde no Contexto da Covid-19”, realizada pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) com 16 mil trabalhadores da área em todo o Brasil, 50% deles admitiram excesso de trabalho ao longo da pandemia, com jornadas de mais de 40 horas semanais. Além disso, 45% dos profissionais precisam de mais de um emprego para se sustentar e cuidar da família financeiramente.

Para além do esgotamento físico, o trabalho excessivo com a iminente presença do vírus e, consequentemente, da morte, também traz danos à saúde mental do profissional da linha de frente. O estudo mostra que a rotina dentro de hospitais e outras unidades de saúde durante a pandemia desencadeou consequências graves, como pertubação do sono, choro frequente, tristeza, pensamento suicida e estresse (veja mais ao lado).

Apesar dos mais de 300 mil óbitos causados pela covid-19 no Brasil, mais de 10 milhões de pessoas conseguiram se recuperar da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. E, claro, venceram a batalha contra o coronavírus com a ajuda dos trabalhadores que atuam na linha de frente do combate à pandemia.

E mesmo sendo considerados heróis da população em um momento tão crítico, eles também sofrem discriminação por causa do trabalho. “São vítimas de discriminação na própria vizinhança (33,7%) e no trajeto trabalho/casa (27,6%). Em outras palavras, as pessoas consideram que o trabalhador transporta o vírus e, portanto, ele é um risco. Se não bastasse esse cenário desolador, esses profissionais de saúde experienciam a privação do convívio social entre colegas de trabalho, a privação da liberdade de ir e vir, o convívio social e a privação do convívio familiar”, explica a coordenadora do estudo, Maria Helena Machado.

A pesquisadora também afirma que os profissionais são desvalorizados e vivem muitas vezes em uma situação precária de trabalho. “O medo da contaminação e da morte iminente acompanham seu dia a dia, em gestões marcadas pelo risco de perdas dos direitos trabalhistas, terceirizações e salários baixos.”

HERÓIS SOBRECARREGADOS

Há mais de um ano na linha de frente no combate à covid-19, os trabalhadores da área da saúde estão esgotados:

50% dos profissionais da saúde admitem excesso de trabalho

com jornadas para além das 40 horas semanais



45% necessitam de mais de um emprego para sobreviver



43,2% não se sentem protegidos no trabalho



18% têm medo de se contaminar no trabalho

Saúde e vida profissional: a pesquisa mostra que o trabalho excessivo deixou consequências na saúde mental dos profissionais, sendo:

15,8% – Pertubação do sono

13,3% – Irritabilidade/choro frequente/distúrbios em geral

11,7% – Incapacidade de relaxar/estresse

9,2% – Dificuldade de concentração/pensamento lento

9,1% – Perda de satisfação na carreira ou na vida/tristeza/apatia

8,3% – Pensamento negativo/suicida

8,1% – Alteração no apetite/alteração do peso

Sobre fake news:

90% afirmam que as notícias falsas são um verdadeiro obstáculo no combate ao novo coronavírus

76% afirmam que no atendimento o paciente tinha algum tipo de crença referente às fake news, como a adoção de medicamentos ineficazes para prevenção e tratamento da covid-19

Fonte: Pesquisa “Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde no Contexto da Covid-19”