O paulistano começa a semana com sol e calor nesta segunda-feira, com os termômetros marcando a máxima de 31ºC, de acordo com dados da Climatempo.

Mas o tempo deve virar no período da tarde e da noite trazendo chuvas fortes, com rajadas de ventos e raios, para a Grande São Paulo, com alerta para temporais.

A capital paulista teve a tarde mais quente e seca do outono no último sábado, quando a temperatura máxima chegou a 34ºC e a umidade do ar despencou para 24%, de acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima prevista é de 20ºC.

Rodízio Municipal de veículos continua na fase emergencial

De acordo com dados da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) de São Paulo, o rodízio municipal de veículos continua a vigorar na cidade durante a fase emergencial do Plano São Paulo de combate à covid-19 entre 20h e 5h.

Nesta fase, está suspenso a proibição de trânsito na região central da cidade entre 7h e 10h e 17h e 20h, horário tradicional do rodízio.

Veja as placas do rodízio

1 e 2 – das 20h de segunda-feira às 5h de terça

3 e 4 – das 20h de terça-feira às 5h de quarta

5 e 6 – das 20h de quarta-feira às 5h de quinta

7 e 8 – das 20h de quinta-feira às 5h de sexta

9 e 0 – das 20h de sexta-feira às 5h de sábado

Carros com placa final confirme o quadro acima ficam impedidos de circular no centro expandido da cidade, delimitado pelas vias do Mini Anel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.