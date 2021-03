Responsável pela produção e distribuição do imunizante chinês CoronaVac, que representa nove em cada dez doses contra a covid-19 aplicadas no país, o Instituto Butantan trabalha em mais três frentes para oferecer tratamentos contra o novo coronavírus, com soro, plasma e até uma vacina.

O desenvolvimento de soros é uma das especialidades do Butantan, que vive na pandemia o seu momento de maior popularidade, mas que já tem 120 anos de existência e que foi fundado exatamente com a finalidade de criar soros – à época, contra a peste bubônica que assolava o estado.

O soro contra a covid-19 é fabricado com anticorpos produzidos por cavalos. O projeto recebeu semana passada autorização da Anvisa para iniciar os estudos em humanos. O objetivo é amenizar os sintomas e fazer com que os pacientes não evoluam para as formas mais graves da doença.

Outra alternativa, já consolidada pela medicina no tratamento de outros males, é usar o plasma de convalescente – neste caso, é o empréstimo de anticorpos de uma pessoa que já foi infectada pela covid-19 para outra que está doente.

O Butantan está criando uma rede para coletar o plasma de voluntários e distribuí-lo entre as unidades de saúde, que podem usá-lo para estimular a defesa no organismo dos pacientes infectados.

Mas a principal aposta é mesmo a Butanvac, vacina anticovid que está sendo desenvolvida há um ano, com método de produção prático e barato, que usa ovos de galinha como “fábrica” e não depende de insumos importados.

O instituto disse que os testes em animais deram bons resultados e que entrou com pedido na Anvisa para iniciar os estudos em humanos da vacina, que usa fragmentos mortos do vírus.

Alguns especialistas acham que o cronograma é demasiadamente otimista, mas o Butantan espera iniciar a produção já em maio e vacinar a população a partir de julho. A promessa é ter 40 milhões de doses ainda este ano, se valendo da experiência com a CoronaVac.

“A gente superou várias etapas, tem um bom produto, promissor. Faltam algumas etapas ainda a superar, das fases clínicas, mas estamos bem confiantes”, disse o diretor de produção do Instituto Butantan, Ricardo Oliveira.

Os projetos do instituto

Soro

O que é?

O soro anticovid é feito a partir do vírus inativado que é aplicado em cavalos. Os animais não ficam doentes, mas produzem anticorpos, que são depois extraídos do sangue e purificados

Para que serve?

O soro não cura a covid-19 nem a previne, mas pode atenuar os sintomas de pacientes já contaminados, fazendo com que não desenvolvam as formas mais graves da doença

Para quando?

Os testes em animais mostraram “ótimos resultados” e a Anvisa autorizou na semana passada o início dos testes clínicos em humanos, que vão determinar a eficácia e qual a dosagem ideal. O Butantan não informou as previsões de início e término do estudo.

Butanvac

O que é?

É a vacina contra a covid-19 que está sendo desenvolvida desde março do ano passado pelo Butantan e que será testada em parceria com institutos da Tailândia e Vietnã. A dose não dependerá de insumos importados e será 100% nacional – embora utilize parte de tecnologia criada nos EUA

Para que serve?

Com a mesma técnica usada na produção da vacina contra a gripe, a Butanvac será cultivada em ovos de galinha, a partir de uma proteína do novo coronavírus, que resultará em uma vacina inativada, feita com fragmentos de vírus mortos. O vetor será o vírus da doença de Newcastle, que ataca as aves, mas não afeta os humanos. O objetivo da vacina é fazer com que o corpo produza anticorpos e proteja contra a covid-19

Para quando?

A vacina já foi testada em animais e agora depende de autorização da Anvisa para ter os seus efeitos estudados em humanos. O cronograma do Butantan prevê a conclusão das fases 2 e 3 em até 75 dias, a produção a partir de maio e início da vacinação já no mês de julho. Nenhum estudo sobre essa vacina foi publicado até aqui e o valor do investimento não foi divulgado

Plasma de convalescente

O que é?

O plasma é um componente do sangue e contém anticorpos. Neste tipo de tratamento, o objetivo é transferir esses anticorpos de uma pessoa que já foi infectada para outra que precisa dessa defesa, por transfusão

Para que serve?

Em testes pelo mundo, se mostrou eficaz contra a covid-19. O Butantan disse que o plasma é indicado para estimular a reação do organismo de pacientes imunossuprimidos, idosos ou com comorbidades, e que deve ser aplicado nas primeiras 72 horas do aparecimento dos sintomas.

Para quando?

Já consolidado, o tratamento não exige autorização da Anvisa. O Butantan está convocando pessoas que já tiveram a doença para coletar o plasma e também abrindo um banco para distribuir o material para as unidades de saúde. As cidades de Araraquara e Santos foram escolhidas no projeto-piloto. https://www.butantan.gov.br/

Fonte: Instituto Butantan