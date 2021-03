Já está disponível no site da Fuvest a lista dos estudantes aprovados em segunda chamada do vestibular. O prazo para o aluno se matricular se encerra amanhã (terça-feira).

Para realizar a matrícula, o aluno deverá preencher no site da USP o formulário de matrícula, enviar fotografia recente, cópia digitalizada de documento de identidade, do certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar ou declaração em papel timbrado com assinatura do diretor da Instituição de ensino confirmando que o aluno esteve matriculado no último ano do ensino médio de 2020.

Em uma segunda etapa virtual, o estudante deverá confirmar sua matrícula, também pelo site.

No dia 5 de abril, a Fuvest vai divulgar uma lista de matrícula virtual para os aprovados em terceira chamada.