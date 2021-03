Nada melhor do que começar a semana de olho nas oportunidades de trabalho. Selecionamos alguma vagas de emprego disponíveis na área de TI (Tecnologia da Informação). Confira abaixo:

Guiando

A Guiando, startup especializada em desenvolvimento de tecnologias inteligentes para T.E.M. (Telecom Expense Management) e automação para pagamento de faturas, está com 20 vagas de emprego abetas para desenvolvedores e programadores de todos os níveis.

A startup conta com escritórios em São Paulo, Juiz de Fora (Minas Gerais), e Curitiba (Paraná). O trabalho, entretanto, será 100% remoto.

Os interessados devem enviar currículo para este e-mail.

Bom Pra Crédito

A Bom Pra Crédito é uma plataforma que une credores e tomadores de crédito em ambiente 100% digital. A empresa está com vagas de emprego abertas para as áreas de Marketing, Tecnologia e Business Development.

Entre as posições disponíveis estão as de Gerente de Data Science, Analista de CRM Junior, Analista de SEO Pleno, Analista de CRM Pleno, Desenvolvedor FullStack Junior, Pleno e Senior, SRE Pleno e Tech Lead.

Hoje todos os setores estão trabalhando em esquema home office, sendo que algumas funções permanecerão com atuação 100% remota.

Os interessados podem se candidata na página de Carreiras da empresa.

Propz

Startup que utiliza inteligência artificial e big data para monitorar o comportamento do consumidor, a Propz está com quatro vagas de emprego abertas para as funções de engenheiro de dados, analista de Infraestrutura Cloud, cientista de dados júnior e analista de suporte júnior.

Os interessados podem se candidatar no site de carreiras da empresa.

Vianuvem

A Vianuvem, startup com software BPM no-code para desburocratizar processos de TI de grandes empresas, está com seis vagas de TI em aberto para as funções de Backend Java Sênior, Backend Java Pleno, Backend Java Junior, Frontend Pleno e Sênior, Analista QA com automação Pleno e Desenvolvedor Full Stack Pleno (Integrações).

Os interessados podem mandar currículos neste e-mail.

Telavita

A Telavota, clínica de saúde mental online, está com quatro vagas abertas para as áreas de tecnologia e comercial.

Candidatos que se encaixem nos perfis de front end júnior, front end sênior, executivo comercial e back end sênior devem enviar seus currículos para a health tech neste e-mail.

Getrak

Provedora de tecnologia para rastreamento, a Getrak está com sete vagas de emprego abertas para posições como Desenvolvedor Back End Pleno, Desenvolvedor Back End Sênior, Desenvolvedor Front End Sênior, dentre outras.

Para obter mais informações e se candidatar aos cargos, acesse a página da empresa no LinkedIn.

Provi

A Provi, fintech de financiamento estudantil, está com vagas abertas de emprego para as áreas de tecnologia, inovação, experiência do cliente, vendas, entre outras.

Os interessados podem se cadastrar na página de carreiras da startup.

Área em pleno crescimento

BBC

O setor de tecnologia foi afetada positivamente pela pandemia do novo coronavírus. De acordo com levantamento recente do site de oferta de empregos Catho, as carreiras na área tiveram crescimento de até 671% em 2020.

Segundo a pesquisa, que compara a abertura de vagas de 2020 ante 2019, os cargos que mais tiveram crescimento na oferta de posições na cidade de São Paulo foram cientista de dados (671%), desenvolvedor.NET (517%), devOps (460%), web developer (97%) e programador ADVPL (70%).

Para ingressar na área, o segredo é buscar capacitação constantemente. O diploma universitário é sempre bem-vindo, porém há outras formas de se buscar conhecimento.

Segundo especialistas, a graduação, em geral, tem uma profundidade e uma amplitude maior de conhecimento, abordando elementos básicos e estruturantes que darão possibilidades de atuação em diversas áreas. Já os cursos técnicos tendem a ser mais focados no uso de determinadas tecnologias e ferramentas para um propósito mais específico.